Матч, як і онлайн-трансляція Брентфорд – Манчестер Сіті, стартував о 22:00 за Києвом. Напередодні команда Хосепа Гвардіоли отримала приємні новини – Арсенал обіграв Ліверпуль, а це означало, що "містяни" стали тіньовими лідерами Прем'єр-ліги. Чинний чемпіон мав два матчі в запасі, і у випадку перемоги в обох вийде на першу сходинку таблиці. Сьогоднішнім опонентом Ман Сіті став кризовий Брентфорд. Підопічні Томаса Франка програли 6 із 7 останніх матчів чемпіонату, опустившись майже до зони вильоту. Евертон, який посідає 18 сходинку, відставав тільки на три очки.

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Українець Єгор Ярмолюк розпочав у запасі Брентфорда. А от у команди Пепа Гвардіоли було гучне повернення – Ерлінг Холанд, який пропустив майже 2 місяці через травму, нарешті з'явився в старті. Востаннє норвежець виходив з перших хвилин ще 6 грудня проти Астон Вілли, після чого загримів у лазарет, і повернувся на поле лише минулого тижня, з'явившись на заміну в грі з Бернлі. Але навіть майже двомісячний простій не завадив Холанду втриматися на вершині бомбардирських перегонів – за час відсутності Ерлінга ніхто так і не зумів перевершити його 14 голів у поточному сезоні АПЛ.

Хосеп Гвардіола нарешті отримав найкращу версію своєї команди в атаці – лише вдруге в чемпіонаті Холанд і де Брюйне вийшли на поле одночасно. Цікаво, що Брентфорд був єдиним клубом АПЛ, проти якого Ерлінг грав і не зміг забити.

Вже на старті Сіті ледь не привіз собі проблеми. Діаш, вибиваючи м'яч, влучив у Родрі, але сам же розрядив ситуацію, з другої спроби таки нейтралізувавши загрозу. Господарі відповіли прострілом де Брюйне, до якого трохи не встиг Фоден – Флеккен забрав м'яч. Тут же вперше пробив Холанд, однак на шляху м'яча став Піннок. На 10-й хвилині класно пробив Альварес – м'яч летів у верхній кут, однак Марк Флеккен дотягнувся і перевів на кутовий.

Брентфорд організував контратаку, яка завершилася виходом Тоуні віч-на-віч з Едерсоном. Кіпер Ман Сіті виграв дуель, після чого рефері зупинив гру, зафіксувавши офсайд. Флеккен відповів вже другим сейвом після удару Альвареса, після чого потягнув ще й гармату Вокера! Дуже насичені стартові 15 хвилин, героєм яких став кіпер Брентфорда.

Витримавши стартовий тиск Манчестер Сіті, Брентфорд шокував Етіхад, відкривши рахунок. Флеккен виконав вільний удар від воріт, Тоуні грамотно корпусом відтіснив суперника, завдяки чому Мопе вийшов сам на сам з Едерсоном і покотив у дальній кут! До своїх воротарських подвигів нідерландський кіпер "бджіл" додав ще й гольовий пас. Перший асист серед голкіперів в АПЛ 2023/24.

Холанд майже одразу міг забити у відповідь після помилки захисту гостей, однак неймовірний сьогодні Флеккен знову врятував після виходу норвежця сам на сам! Марк потягнув і удар Гвардіола у правий від себе кут. П'ять сейвів за 25 хвилин – топ-клас від воротаря Брентфорда.

Mark Flekken provided an assist and made 9 (NINE!) saves in the first half against Man City; no goalkeeper has made more in the opening 45 minutes of a Premier League game since the start of the 2016/17 season at least.



Man City scored with their 10th shot on target. #BREMCI pic.twitter.com/jwsGQcAQS3 — Squawka Live (@Squawka_Live) February 5, 2024

Підопічні Франка могли й другий м'яч забити. Регілон подав з правого флангу, м'яч, нікого не зачепивши, полетів у кут воріт, де його таки дістав Едерсон. Невдовзі кіпер "містян" невдало вибив м'яч після виходу з воріт, однак несильний удар іспанця по порожній рамці заблокував захисник. Сіті до перерви теж мав ще один момент. Нарешті свій фірмовий пас видав де Брюйне, який знайшов Гвардіола, однак Йошко виконав щось середнє між ударом і пасом на Холанда. Не вийшло ні те, ні інше.

Брентфорд був дуже близький до того, щоб виграти перший тайм, але Сіті таки зміг пробити стіну, яку звати Марк Флеккен (9 сейвів за 45 хвилин). Де Брюйне подав відверто в нікуди, але Піннок для чогось вирішив вибити м'яч. Вийшло не дуже – захисник скинув під удар Фодену, який з кількох метрів зрівняв рахунок. 1:1 після першого тайму.

HT: Brentford 1-1 Man City



Imagine if Mark Flekken was not playing. ?#BREMCI pic.twitter.com/0UshtvpOoJ — Squawka Live (@Squawka_Live) February 5, 2024

Старт другого тайму склався ідеально для Сіті – господарі вийшли вперед. На 52-й хвилині де Брюйне навісив у штрафний, Фоден відклеївся від Регілона і головою оформив дубль. Флеккен і тут був близьким, щоб врятувати, але не зумів відбити м'яч.

Брентфорд мав шанс відігратися, але Діаш заблокував удар Ньоргора з меж штрафного, сміливо кинувшись під м'яч. Приклад з партнера по обороні взяа Гвардіол, який заблокував удар Мопе після розіграшу кутового.

А на 70-й хвилині підопічні Гвардіоли зняли всі питання. Брентфорд невдало вийшов з оборони, а чергове вривання Фодена знову стало для гостей проблемою. Філ прискорився, отрмав пас від Холанда, вирвався сам на сам і покотив повз Флеккена, оформивши хет-трик. Кіпер Брентфорда усі свої подвиги залишив у першому таймі. 3:1 – все стало зрозуміло.

Отримав свій шанс проти чемпіона Англії і Єгор Ярмолюк, який з'явився на 76-й хвилині. Але проявити себе український півзахисник не зумів – тільки 6 контактів з м'ячем, 4 паси (всі вдалі) і одна втрата. Третій гол Фодена закрив гру – до фінального свистка рахунок не змінився

Попри важкий перший тайм, підопічні Гвардіоли таки оформили вольову перемогу, а Філ Фоден забрав звання героя у Марке Флеккена. Манчестер Сіті набрав 49 очок і вийшов на друге місце, обійшовши Арсенал. У Ліверпуля 51 бал, але "містяни" мають гру в запасі – якраз проти Брентфорда, яка відбудеться 20 лютого. Команда Томаса Франка залишилися поблизку небезпечної зони – 15 позиція, 22 пункти.

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