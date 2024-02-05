Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Манчестер Сити, стартовал в 22:00 по Киеву. Накануне команда Хосепа Гвардиолы получила приятные новости – Арсенал обыграл Ливерпуль, а это означало, что "горожане" стали теневыми лидерами Премьер-лиги. Действующий чемпион имел два матча в запасе, и в случае победы в обоих выйдет на первую строчку таблицы. Сегодняшним оппонентом Ман Сити стал кризисный Брентфорд. Подопечные Томаса Франка проиграли 6 из 7 последних матчей чемпионата, опустившись почти до зоны вылета. Эвертон, занимающий 18 строчку, отставал только на три очка.

Арсенал обыграл Ливерпуль и вернулся в борьбу за чемпионство – Зинченко начал голевую атаку, обмен дикими ошибками

Украинец Егор Ярмолюк начал в запасе Брентфорда. А вот у команды Пепа Гвардиолы было громкое возвращение – Эрлинг Холанд, который пропустил почти 2 месяца из-за травмы, наконец-то появился в старте. Последний раз норвежец выходил с первых минут еще 6 декабря против Астон Виллы, после чего загремел в лазарет, и вернулся на поле лишь на прошлой неделе, появившись на замену в игре с Бернли. Но даже почти двухмесячный простой не помешал Холанду удержаться на вершине бомбардирской гонки – за время отсутствия Эрлинга никто так и не сумел превзойти его 14 голов в текущем сезоне АПЛ.

Хосеп Гвардиола наконец-то получил лучшую версию своей команды в атаке – лишь второй раз в чемпионате Холанд и де Брюйне вышли на поле одновременно. Интересно, что Брентфорд был единственным клубом АПЛ, против которого Эрлинг играл и не смог забить.

Уже на старте Сити едва не привез себе проблемы. Диаш, выбивая мяч, попал в Родри, но сам же разрядил ситуацию, со второй попытки таки нейтрализовав угрозу. Хозяева ответили прострелом де Брюйне, к которому немного не успел Фоден – Флеккен забрал мяч. Тут же впервые пробил Холанд, однако на пути мяча стал Пиннок. На 10-й минуте классно пробил Альварес – мяч летел в верхний угол, однако Марк Флеккен дотянулся и перевел на угловой.

Брентфорд организовал контратаку, которая завершилась выходом Тоуни один на один с Эдерсоном. Кипер Ман Сити выиграл дуэль, после чего рефери остановил игру, зафиксировав офсайд. Флеккен ответил уже вторым сейвом после удара Альвареса, после чего потащил еще и пушку Уокера! Очень насыщенные стартовые 15 минут, героем которых стал кипер Брентфорда.

Выдержав стартовое давление Манчестер Сити, Брентфорд шокировал Этихад, открыв счет. Флеккен исполнил свободный удар от ворот, Тоуни грамотно корпусом оттеснил соперника, благодаря чему Мопе вышел один на один с Эдерсоном и покатил в дальний угол! К своим вратарским подвигам нидерландский кипер "пчел" добавил еще и голевой пас. Первый ассист среди голкиперов в АПЛ 2023/24.

Холанд почти сразу мог забить в ответ после ошибки защиты гостей, однако невероятный сегодня Флеккен снова спас после выхода норвежца один на один! Марк потянул и удар Гвардиола в правый от себя угол. Пять сейвов за 25 минут – топ-класс от вратаря Брентфорда.

Mark Flekken provided an assist and made 9 (NINE!) saves in the first half against Man City; no goalkeeper has made more in the opening 45 minutes of a Premier League game since the start of the 2016/17 season at least.



Man City scored with their 10th shot on target. #BREMCI pic.twitter.com/jwsGQcAQS3 — Squawka Live (@Squawka_Live) February 5, 2024

Подопечные Франка могли и второй мяч забить. Регилон подал с правого фланга, мяч, никого не задев, полетел в угол ворот, где его таки достал Эдерсон. Вскоре кипер "горожан" неудачно выбил мяч после выхода из ворот, однако несильный удар испанца по пустой рамке заблокировал защитник. Сити до перерыва тоже имел еще один момент. Наконец свой фирменный пас выдал де Брюйне, который нашел Гвардиола, однако Йошко исполнил что-то среднее между ударом и пасом на Холанда. Не получилось ни то, ни другое.

Брентфорд был очень близок к тому, чтобы выиграть первый тайм, но Сити таки смог пробить стену, которую зовут Марк Флеккен (9 сейвов за 45 минут). Де Брюйне подал откровенно в никуда, но Пиннок зачем-то решил выбить мяч. Получилось не очень – защитник сбросил под удар Фодену, который с нескольких метров сравнял счет. 1:1 после первого тайма.

HT: Brentford 1-1 Man City



Imagine if Mark Flekken was not playing. ?#BREMCI pic.twitter.com/0UshtvpOoJ — Squawka Live (@Squawka_Live) February 5, 2024

Старт второго тайма сложился идеально для Сити – хозяева вышли вперед. На 52-й минуте де Брюйне навесил в штрафную, Фоден отклеился от Регилона и головой оформил дубль. Флеккен и здесь был близок, чтобы спасти, но не сумел отбить мяч.

У Брентфорда был шанс отыграться, но Диаш заблокировал удар Нёргора из пределов штрафной, смело бросившись под мяч. Пример с партнера по обороне взял Гвардиол, который заблокировал удар Мопе после розыгрыша углового.

А на 70-й минуте подопечные Гвардиолы сняли все вопросы. Брентфорд неудачно вышел из обороны, а очередное врывание Фодена снова стало для гостей проблемой. Фил ускорился, получил пас от Холанда, вырвался один на один и покатил мимо Флеккена, оформив хет-трик. Кипер Брентфорда все свои подвиги оставил в первом тайме. 3:1 – все стало ясно.

Получил свой шанс против чемпиона Англии и Егор Ярмолюк, который появился на 76-й минуте. Но проявить себя украинский полузащитник не смог – только 6 контактов с мячом, 4 паса (все удачные) и одна потеря. Третий гол Фодена закрыл игру – до финального свистка счет не изменился

Несмотря на тяжелый первый тайм, подопечные Гвардиолы оформили волевую победу, а Фил Фоден забрал звание героя у Марка Флеккена. Манчестер Сити набрал 49 очков и вышел на второе место, обойдя Арсенал. У Ливерпуля 51 балл, но "горожане" имеют игру в запасе – как раз против Брентфорда, которая состоится 20 февраля. Команда Томаса Франка осталась вблизи опасной зоны – 15 позиция, 22 пункта.

Роналду і його суперфанати: Мбаппе, Холанд, Кейн та інші зірки футболу, яких надихав Кріштіану