"Бразильці знають, що Шахтар – це хороший шлях в Європу": головний скаут "гірників" – про стратегію клубу

Директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту поділився думками щодо тісного зв'язку донецького клубу з бразильськими футболістами.

"В Україні гравці історично не сильно обдаровані технічно. Але останні покоління перебувають під впливом бразильців, які виступають за Шахтар. У нових поколіннях більше технічно обдарованих футболістів, ніж ще кілька років тому.

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У Шахтарі є історичний і культурний прецедент з бразильськими гравцями. 15 років тому "гірники" почали залучати бразильських гравців у великій кількості. Це був не стратегічний, а циклічний крок. Але успіх бразильських гравців привів до того, що це стало стратегією. Вони легко адаптувалися до ідей клубу, які полягали в атакуючому, креативному футболі. У бразильських футболістів були відповідні характеристики, так що вони адаптувалися до стилю. Шахтар протягом багатьох років усвідомлював, що історія з бразильськими гравцями матиме подальший успіх. Бразильці переходять з Шахтаря у великі європейські клуби.

Я пропрацював 12 років у Бенфіці, потім приєднався до Шахтаря і чітко розумію, чому робиться ставка на бразильців. Наприклад, тепер Шахтар може без проблем запрошувати з Бразилії гравців олімпійської збірної. Футболісти відкриті для виступів за "гірників". Вони знають, що це хороший шлях в Європу. Такого немає в Португалії або Іспанії", – цитує Боту видання Footure.

Нагадаємо, Жозе очолив селекційну службу "гірників" 1 липня 2018-го, підписавши з українською командою угоду на 2 роки. Раніше він працював на аналогічній посаді у португальській Бенфіці.

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