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Головний скаут Шахтаря оцінив жереб "гірників" у Лізі Європи

09:34 - Читать на русском
Головний скаут Шахтаря оцінив жереб "гірників" у Лізі Європи
Жозе Боту / Фото з соцмереж

Керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту поділився думками щодо жеребкування єврокубкового турніру.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

"Передусім, ми повинні дивитися на матч-відповідь з Вольфсбургом, тому що зараз це найважливіша гра. А вже потім, якщо ми вийдемо у фінальний турнір у Німеччині, може статися все, що завгодно. Тому що всі учасники цієї стадії – команди високого рівня. Але ми також досить сильні і ні в чому не поступаємося іншим клубам.

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З ким краще грати у разі виходу в 1/4 фіналу? Зрозуміло, що шанси Базеля виглядають набагато краще, тому що він переміг Айнтрахт у Франкфурті з рахунком 3:0. Можна сказати, що швейцарці вже однією ногою в наступному раунді. Моя думка – неважливо Базель, Франкфурт чи хтось інший, головне для Шахтаря – вийти в 1/4 фіналу, а там вже подивимося. Повторюся: зараз найважливіше – сфокусуватися на другій грі з Вольфсбургом. Так, ми перемогли 2:1, але не варто забувати, що Вольфсбург – це дуже сильна команда. Ми повинні бути обережні і показати свою найкращу гру, щоб потрапити до фінального турніру в Німеччині", – цитує Боту офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у разі успіху в матчі з Вольфсбургом Шахтар в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє з переможцем пари Айнтрахт – Базель.

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Теги
Ліга Європи Жозе Боту Ліга Європи 2019/20 Вольфсбург - Шахтар Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Вольфсбург Базель Базель
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