Головний скаут Шахтаря оцінив жереб "гірників" у Лізі Європи

Керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту поділився думками щодо жеребкування єврокубкового турніру.

"Передусім, ми повинні дивитися на матч-відповідь з Вольфсбургом, тому що зараз це найважливіша гра. А вже потім, якщо ми вийдемо у фінальний турнір у Німеччині, може статися все, що завгодно. Тому що всі учасники цієї стадії – команди високого рівня. Але ми також досить сильні і ні в чому не поступаємося іншим клубам.

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З ким краще грати у разі виходу в 1/4 фіналу? Зрозуміло, що шанси Базеля виглядають набагато краще, тому що він переміг Айнтрахт у Франкфурті з рахунком 3:0. Можна сказати, що швейцарці вже однією ногою в наступному раунді. Моя думка – неважливо Базель, Франкфурт чи хтось інший, головне для Шахтаря – вийти в 1/4 фіналу, а там вже подивимося. Повторюся: зараз найважливіше – сфокусуватися на другій грі з Вольфсбургом. Так, ми перемогли 2:1, але не варто забувати, що Вольфсбург – це дуже сильна команда. Ми повинні бути обережні і показати свою найкращу гру, щоб потрапити до фінального турніру в Німеччині", – цитує Боту офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у разі успіху в матчі з Вольфсбургом Шахтар в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє з переможцем пари Айнтрахт – Базель.

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