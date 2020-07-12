"Бразильцы знают, что Шахтер – это хороший путь в Европу": главный скаут "горняков" – о стратегии клуба

Директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту поделился мыслями относительно тесной связи донецкого клуба с бразильскими футболистами.

"В Украине игроки исторически не сильно одаренные технически. Но последние поколения находятся под влиянием бразильцев, которые выступают за Шахтер. В новых поколениях больше технически одаренных футболистов, чем еще несколько лет назад.

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В Шахтере исторический и культурный прецедент с бразильскими игроками. 15 лет назад "горняки" начали привлекать бразильских игроков в большом количестве. Это был не стратегический, а циклический шаг. Но успех бразильских игроков привел к тому, что это стало стратегией. Они легко адаптировались к идеям клуба, которые заключались в атакующем, креативном футболе. У бразильских футболистов были соответствующие характеристики, так что они адаптировались к стилю. Шахтер в течение многих лет осознавал, что история с бразильскими игроками будет иметь дальнейший успех. Бразильцы переходят из Шахтера в большие европейские клубы.

Я проработал 12 лет в Бенфике, потом присоединился к Шахтеру и четко понимаю, почему делается ставка на бразильцев. Например, теперь Шахтер может без проблем приглашать из Бразилии игроков олимпийской сборной. Футболисты открыты для выступлений за "горняков". Они знают, что это хороший путь в Европу. Такого нет ни в Португалии или Испании", – цитирует Боту издание Footure.

Напомним, Жозе возглавил селекционную службу "горняков" 1 июля 2018-го, подписав с украинской командой соглашение на 2 года. Ранее он работал на аналогичной должности в португальской Бенфике.

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