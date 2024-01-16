Бразильці Шахтаря похизувалися знанням української мови – кумедне відео
Шахтар привчає своїх легіонерів до мовної культури України.
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"Дуже добре", – старанно відповідали хлопці у розмові з прес-службою Шахтаря. Обидва приєдналися до "гірників" минулого літа. 19-річний Егіналдо поки награв лише 150 хвилин і відзначився одним голом. Справи 18-річного Невертона дещо кращі – 743 хвилини і один асист.
Нагадаємо, Шахтар пішов зимувати на четвертій сходинці УПЛ, але за втраченими очками саме "гірники" є тіньовими лідерами. Підопічні Пушіча відновлять офіційний сезон дуеллю з Марселем в рамках попереднього раунду плей-офф Ліги Європи – 15 і 22 лютого.
Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?