Невертону та Егіналдо влаштували міні-тест під час одягання на турецьких зборах.

Шахтар за копійки офіційно продовжив оренду зіркового легіонера – "гірники" хотіли повноцінний трансфер

"Дуже добре", – старанно відповідали хлопці у розмові з прес-службою Шахтаря. Обидва приєдналися до "гірників" минулого літа. 19-річний Егіналдо поки награв лише 150 хвилин і відзначився одним голом. Справи 18-річного Невертона дещо кращі – 743 хвилини і один асист.

Нагадаємо, Шахтар пішов зимувати на четвертій сходинці УПЛ, але за втраченими очками саме "гірники" є тіньовими лідерами. Підопічні Пушіча відновлять офіційний сезон дуеллю з Марселем в рамках попереднього раунду плей-офф Ліги Європи – 15 і 22 лютого.

«Дуже добре!» Егіналду та Невертон опановують українську мову #Shakhtar pic.twitter.com/vY4sQEnxvm — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2024

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