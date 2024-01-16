Невертону и Эгиналдо устроили мини-тест во время одевания на турецком сборе.

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"Очень хорошо", – старательно отвечали ребята в разговоре с пресс-службой Шахтера. Оба присоединились к "горнякам" прошлым летом. 19-летний Эгиналдо пока наиграл всего 150 минут и отличился одним голом. Дела 18-летнего Невертона несколько лучше – 743 минуты и один ассист.

Напомним, Шахтер пошел зимовать на четвертой строчке УПЛ, но по потерянным очкам именно "горняки" являются теневыми лидерами. Подопечные Пушича возобновят официальный сезон дуэлью с Марселем в рамках предварительного раунда плей-офф Лиги Европы – 15 и 22 февраля.

«Дуже добре!» Егіналду та Невертон опановують українську мову #Shakhtar pic.twitter.com/vY4sQEnxvm — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2024

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