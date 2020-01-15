Львів можуть залишити двоє бразильців

Українські клуби продовжують укомплектовувати свої склади при підготовці до другої частини сезону.

Бразильські півзахисники Львова Педро Феррейра і Мартан швидше за все покинуть "містян", повідомляє Футбол NEWS. Обидва легіонери залишать місто Лева вже у зимове трансферне вікно.

Гравці Львова вийшли з відпустки

Нагадаємо, 22-річний Мартан проводить у Львові другий сезон і встиг зіграти за "синьо-золотих" у 15 матчах. Його контракт діє до кінця червня 2022 року. Натомість Педро, згідно угоди, мав би носити футболку Львова до кінця 2023 року. 21-річний бразилець встиг зіграти за "містян" 13 матчів та забити один гол. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює кожного з гравців приблизно у пів мільйона євро.

До слова, на зимову паузу львів’яни пішли на десятій сходинці, набравши 15 очок.

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