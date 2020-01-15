toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Львів можуть залишити двоє бразильців

15 січня 11:47 834 Читать на русском
Львів можуть залишити двоє бразильців
Мартан / ФК Львів

Українські клуби продовжують укомплектовувати свої склади при підготовці до другої частини сезону.

Бразильські півзахисники Львова Педро Феррейра і Мартан швидше за все покинуть "містян", повідомляє Футбол NEWS. Обидва легіонери залишать місто Лева вже у зимове трансферне вікно.

Гравці Львова вийшли з відпустки

Нагадаємо, 22-річний Мартан проводить у Львові другий сезон і встиг зіграти за "синьо-золотих" у 15 матчах. Його контракт діє до кінця червня 2022 року. Натомість Педро, згідно угоди, мав би носити футболку Львова до кінця 2023 року. 21-річний бразилець встиг зіграти за "містян" 13 матчів та забити один гол. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює кожного з гравців приблизно у пів мільйона євро.

До слова, на зимову паузу львів’яни пішли на десятій сходинці, набравши 15 очок.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Український нападник розірвав контракт з Ригою
06:30
3424
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Львів Львів Мартан Мартан Педро Феррейра Педро Феррейра
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
    Україна — 12:312440 Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
4
год
:
1
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук