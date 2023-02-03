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Гальчук виховувався у структурі Шахтаря, але за дорослу команду "гірників" так і не дебютував. Навіть без цього голкіпер мав достатньо приводів для гордості – понад 100 матчів в УПЛ і Кубку України, дебют у єврокубках, виступи за молодіжну збірну. Рік тому Гальчук поїхав на закордонні збори з Маріуполем готуватися до другої частини сезону. Втім, підступне вторгнення Росії відсунуло футбол далеко на задній план, а рідне місто азовців взагалі зруйноване і перебуває під окупацією.

Гальчук весь цей час залишався без улюбленої роботи, хоча кіперу всього 30 років. Українець намагається підтримувати форму самостійно і досі не облишив надій повернутися у професіональний футбол: "Я дійсно хочу знайти новий клуб".

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