Досвідчений воротар Макс Валеф, гра якого у стартових матчах за дніпрян викликала багато запитань, вже увійшов в історію "спортклубівців".

СК Дніпро-1 у 5-му турі УПЛ впевнено обіграв Львів з рахунком 3:0, здобувши у чемпіонаті України четверту перемогу з чотирьох можливих (матч 1-го туру проти Олександрії було перенесено на 16 листопада через участь команди Олександра Кучера у єврокубках).

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Дніпряни забили 11 голів і не пропустили жодного. За повідомленням офіційного сайту СК Дніпро-1, бразильський кіпер Макс Валеф, який відстояв у всіх чотирьох поєдинках, таким чином оновив клубний рекорд в УПЛ за кількістю хвилин без пропущених голів – 360. Попереднє досягнення належало Валерію Юрчуку, який у сезоні 2020/21 не пропускав протягом 344 хвилин (16-20 тури). Третя "суха" серія у Валентина-Олександра Кожокару – 214 хвилин у минулому чемпіонаті (12-15 тури).

Нагадаємо, Валеф перебрався в УЛП з Форталези на початку серпня. 28-річний воротар обійшовся дніпрянам у 100 тисяч євро і підписав з командою контракт на 2 роки.

СК Дніпро-1 після 5-ти турів набрав 12 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці, поступаючись Шахтарю 1 балом і маючи гру в запасі.

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