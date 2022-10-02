Опытный вратарь Макс Валеф, игра которого в стартовых матчах за днепрян вызвала много вопросов, уже вошел в историю "спортклубовцев".

СК Днепр-1 в 5-м туре УПЛ уверенно обыграл Львов со счетом 3:0, одержав в чемпионате Украины четвертую победу из четырех возможных (матч 1-го тура против Александрии был перенесен на 16 ноября из-за участия команды Александра Кучера в еврокубках).

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Днепряне забили 11 голов и не пропустили ни одного. По сообщению официального сайта СК Днепр-1, бразильский кипер Макс Валеф, отстоявший во всех четырех поединках, таким образом обновил клубный рекорд в УПЛ по количеству минут без пропущенных голов – 360. Предыдущее достижение принадлежало Валерию Юрчуку, который в сезоне 2020/21 не пропускал в течение 344 минут (16-20 тура). Третья "сухая" серия у Валентина-Александра Кожокару – 214 минут в прошлом чемпионате (12-15 туры).

Напомним, Валеф перебрался в УЛП из Форталезы в начале августа. 28-летний вратарь обошелся днепрянам в 100 тысяч евро и подписал с командой контракт на 2 года.

СК Днепр-1 после 5-ти туров набрал 12 очков и идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, уступая Шахтеру 1 балл и имея игру в запасе.

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