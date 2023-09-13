У Південній Америці відбувся черговий тур відбору за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Читайте звіт про дуелі латиноамериканських збірних та дивіться відеоогляд поєдинків на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 2-й тур

Перу – Бразилія – 0:1

Гол: Маркіньйос, 90

Еквадор – Уругвай – 2:1

Голи: Торрес, 45+5, 61 – Каннобіо, 38

Нереалізований пенальті: Валенсія, 50

Венесуела – Парагвай – 1:0

Гол: Рондон, 90+3

Чилі – Колумбія – 0:0

Бразилія з нереалізованим пенальті та дублем Неймара розтрощила Болівію, Уругвай здолав Чилі: відбір ЧС-2026

Бразилія на виїзді з величезними проблемами здолала Перу. Рафінья вивів "селесао" вперед вже на початку зустрічі, вдало зігравши на добиванні, але гол було скасовано через офсайд. В середині тайму чудовим ударом головою забив Рішарлісон, але знову невблаганний VAR угледів положення поза грою. Гості тиснули протягом усього матчу, але ще раз забити змогли лише на останній хвилині – Неймар закрутив з кутового, а Маркіньйос переправив сферу у сітку. Бразилія набрала 6 очок і йде першою.

Уругвай сенсаційно програв Еквадору. Гості вийшли вперед наприкінці тайму, але піти на перерву переможцями не змогли – Торрес після навісу з кутового встиг "забити у роздягальню". Після відпочинку Еквадор заробив право на пенальті, але Валенсія не влучив у ворота. Згодом Торрес оформив дубль і господарі довели гру до перемоги.

Венесуела дотисла Парагвай вже у доданий час. До слова, Джохан Хуліо забив в середині другого тайму, але арбітр зафіксував фол в атаці. Тож героєм матчу став Рондон, який з пенальті покарав суперника за гру рукою.

У ще одному матчі Чилі і Колумбія розійшлись миром. Господарі могли вийти переможцями у цьому протистояння, але їхній гол в середині другої сорокап'ятихвилинки не було зараховано через офсайд.