В Южной Америке состоялся очередной тур отбора за выход на чемпионат мира 2026 года. Читайте отчет о дуэлях латиноамериканских сборных и смотрите видеообзор поединков на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 2-й тур

Перу – Бразилия – 0:1

Гол: Маркиньос, 90

Эквадор – Уругвай – 2:1

Голы: Торрес, 45+5, 61 – Каннобио, 38

Нереализованный пенальти: Валенсия, 50

Венесуела – Парагвай – 1:0

Гол: Рондон, 90+3

Чили – Колумбия – 0:0

Бразилия с нереализованным пенальти и дублем Неймара разбила Боливию, Уругвай одолел Чили: отбор ЧМ-2026

Бразилия на выезде с огромными проблемами одолела Перу. Рафинья вывел "селесао" вперед уже в начале встречи, удачно сыграв на добивании, но гол был отменен из-за офсайда. В середине тайма великолепным ударом головой забил Ришарлисон, но снова неумолимый VAR усмотрел положение вне игры. Гости давили на протяжении всего матча, но еще раз забить смогли лишь на последней минуте – Неймар закрутил с углового, а Маркиньос переправил сферу в сетку. Бразилия набрала 6 очков и идет первой.

Уругвай сенсационно проиграл Эквадору. Гости вышли вперед в конце тайма, но уйти на перерыв победителями не смогли – Торрес после навеса с углового успел "забить в раздевалку". После отдыха Эквадор заработал право на пенальти, но Валенсия не попал в ворота. Впоследствии Торрес оформил дубль и хозяева довели игру до победы.

Венесуэла дожала Парагвай уже в добавленное время. К слову, Джохан Хулио забил в середине второго тайма, но арбитр зафиксировал фол в атаке. Ка следствие, героем матча стал Рондон, который с пенальти наказал соперника за игру рукой.

В еще одном матче Чили и Колумбия разошлись миром. Хозяева могли выйти победителями в этом противостоянии, но их гол в середине второй сорокапятиминутки не был засчитан из-за офсайда.