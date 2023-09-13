Бразилия в матче с 2 отмененными голами вырвала победу над Перу, Уругвай сенсационно проиграл Эквадору: отбор ЧМ-2026
В Южной Америке состоялся очередной тур отбора за выход на чемпионат мира 2026 года. Читайте отчет о дуэлях латиноамериканских сборных и смотрите видеообзор поединков на "Футбол 24".
ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 2-й тур
Перу – Бразилия – 0:1
Гол: Маркиньос, 90
Эквадор – Уругвай – 2:1
Голы: Торрес, 45+5, 61 – Каннобио, 38
Нереализованный пенальти: Валенсия, 50
Венесуела – Парагвай – 1:0
Гол: Рондон, 90+3
Чили – Колумбия – 0:0
Бразилия с нереализованным пенальти и дублем Неймара разбила Боливию, Уругвай одолел Чили: отбор ЧМ-2026
Бразилия на выезде с огромными проблемами одолела Перу. Рафинья вывел "селесао" вперед уже в начале встречи, удачно сыграв на добивании, но гол был отменен из-за офсайда. В середине тайма великолепным ударом головой забил Ришарлисон, но снова неумолимый VAR усмотрел положение вне игры. Гости давили на протяжении всего матча, но еще раз забить смогли лишь на последней минуте – Неймар закрутил с углового, а Маркиньос переправил сферу в сетку. Бразилия набрала 6 очков и идет первой.
Уругвай сенсационно проиграл Эквадору. Гости вышли вперед в конце тайма, но уйти на перерыв победителями не смогли – Торрес после навеса с углового успел "забить в раздевалку". После отдыха Эквадор заработал право на пенальти, но Валенсия не попал в ворота. Впоследствии Торрес оформил дубль и хозяева довели игру до победы.
Венесуэла дожала Парагвай уже в добавленное время. К слову, Джохан Хулио забил в середине второго тайма, но арбитр зафиксировал фол в атаке. Ка следствие, героем матча стал Рондон, который с пенальти наказал соперника за игру рукой.
В еще одном матче Чили и Колумбия разошлись миром. Хозяева могли выйти победителями в этом противостоянии, но их гол в середине второй сорокапятиминутки не был засчитан из-за офсайда.