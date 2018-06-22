Бразилія – Швейцарія: Неймар кардинально змінив імідж перед матчем

Лідер збірної Бразилії Неймар наважився на зміну іміджу перед стартовим для Селесао матчем ЧС-2018 проти Швейцарії.

Перед стартом збірної Бразилії на ЧС-2018 форвард ПСЖ Неймар змінив імідж. На тренуванні бразилець з'явився із пофарбованим у світлий колір волоссям, яке трохи нагадує макарони. Користувачі соцмереж не втратили нагоди поіронізувати з нового стилю Неймара.

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До слова, це вже не вперше Неймар змінює імідж схожим чином. Кілька років тому нападник вже фарбував волосся у білий колір.

Нагадаємо, сьогодні Бразилія стартує на ЧС-2018 матчем проти Швейцарії, який розпочнеться о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.