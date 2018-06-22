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Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

17 червня 23:08 3195 Читать на русском
Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

У матчі 1 туру групи Е чемпіонату світу 2018 збірні Бразилії та Швейцарії зіграли внічию 1:1. Голи забивали Філіппе Коутінью та Стеван Цубер.

Бразилія – Швейцарія: відео шикарного гола Коутінью та відповідь Цубера

Тайсон і Фернандіньйо починають гру з лави запасних. Матч Бразилія – Швейцарія стартує о 21:00.

Бразилія зіграла внічию проти Швейцарії

Бразилія: Аліссон, Марсело, Міранда, Тьяго Сілва, Даніло, Паулінью, Каземіро, Неймар, Коутінью, Вілліан, Жезус

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхштайнер, Джака, Бехрамі, Цубер, Джемаїлі, Шакірі, Сеферовіч

Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу

Бразилія – Швейцарія: стартові склади

Бразилія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

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Бразилія - Швейцарія: Неділя 17 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 1
Швейцарія
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ЧС 2018 Головне Бразилія Бразилія Швейцарія Швейцарія Бразилія - Швейцарія
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