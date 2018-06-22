Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

У матчі 1 туру групи Е чемпіонату світу 2018 збірні Бразилії та Швейцарії зіграли внічию 1:1. Голи забивали Філіппе Коутінью та Стеван Цубер.
Бразилія – Швейцарія: відео шикарного гола Коутінью та відповідь Цубера
Тайсон і Фернандіньйо починають гру з лави запасних. Матч Бразилія – Швейцарія стартує о 21:00.
Бразилія зіграла внічию проти Швейцарії
Бразилія: Аліссон, Марсело, Міранда, Тьяго Сілва, Даніло, Паулінью, Каземіро, Неймар, Коутінью, Вілліан, Жезус
Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхштайнер, Джака, Бехрамі, Цубер, Джемаїлі, Шакірі, Сеферовіч
Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу
Бразилія – Швейцарія: стартові склади
Бразилія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018