Олімпіада. Футбол, чоловіки, фінал

Бразилія – Іспанія – 2:1

Голи: Кунья, 45+2, Малком, 108 – Оярсабаль, 61

П'ять років тому Бразилія на домашній Олімпіаді вперше у історії завоювала футбольне золото. Тепер "селесао" прагнули захистити це звання. Плеяді молодих зірок були покликані допомагати визнані майстри на кшталт Рішарлісона, Дієго Карлоса та, звісно, Дані Алвеса. Останній, до слова, сьогодні виводив свою команду на газон з палким бажанням покращити свій рекорд за кількістю завойованих трофеїв. До турніру їх налічувалося 45, і це вже рекорд.

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Турнірний шлях Бразилії не був простим, але подолала вона його впевнено. Перемоги над Саудівською Аравією та Німеччиною, а також нічия з Кот-д'Івуаром принесли перше місце у групі. У чвертьфіналі капітулював Єгипет. А от за фінал довелося битися по-справжньому – Мексика склала зброю лише після серії пенальті, хоча ворота "ацтеків" захищав сам Гільєрмо Очоа.

Іспанія теж привезла імениту команду. Ледь не половина поточного складу перебралася до Японії після баталій на Євро-2020. Особливої уваги заслуговує Педрі. Для хавбека Барселони звітний матч став 73-м у нинішньому сезоні. Ніхто у Європі не досяг такої позначки. Це просто феноменальні цифри для 18-річного хлопчини.

Протягом олімпійського турніру "Ла рохіта" теж не зазнала поразок. Щоправда, має на одну нічию більше і кожен матч на стадії плей-офф доводила до овертайму. Однак там підопічні Луїса Де Ла Фуенте кожного разу знаходили в собі сили забити переможний м'яч, у випадку з Єгиптом – відразу три.

Розпочали команди у найкращих традиціях дорослого європейського футболу. Як і належить фіналу, перші хвилини минули без особливого загострення. У таких випадках кажуть, команди придивлялися один до одного. Боротьба точилася між штрафними майданчиками. Можемо пригадати хіба дві спроби Бразилії, які прийшли після ідентичних ситуацій – діагональ на протилежний фланг з подальшим прострілом на лінію воротарського. Захист іспанців на чолі з Унаї Сімоном діяв уважно.

Поодинокий момент біля воріт бразильців ледь не став катастрофою. Навіс з правого краю від Педрі на лівий кут воротарського на Оярсабаля. Мікель сам бити не став, а скинув м'яч в центр на Ольмо. Дані міг розстрілювати, але Дієго Карлос підставив ногу, зрізавши м'яч повз голкіпера. Захисник Севільї миттєво ринувся виправляти власну помилку і сам вибив з лінії воріт, рятуючи команду від автогола.

Після екватору першого тайму нервозності стало більше. Відтак, і більше фолів, свистків і жовтих карток. Апогеєм виявився необдуманий вихід з воріт Унаї Сімона. Голкіпер і близько не дістався до м'яча, натомість знісши Матіаса Кунью. Рефері розгледів пенальті лише після відеоповтору. До позначки підійшов Рішарлісон, але пробив катастрофічно – значно вище воріт. Зрештою, на перерву Бразилія таки пішла лідером. Вже у компенсований час Дані Алвес упіймав навіс з лівого флангу і скинув у центр. Там все той же Кунья пошив у дурні трьох захисників, обробив м'яч і спрямував його точнісінько у кут воріт – 1:0.

Вже на старті другого тайму команди створили більше гостроти, ніж за увесь попередній. Спочатку обмінялися моментами після офсайдів, а згодом знову не пощастило Рішарлісону. Дані Алвес розігнав класну атаку через Клаудінью. В результаті м'яч дістався Рішарлісону. Форвард хитнув захисника, але рикошетом від Сімона поцілив у поперечину. Іспанія зрозуміла, що потрібно активізовуватися. Але по-справжньому працювали лише флангові передачі. Після однієї з них і прийшов гол. Карлос Солер закинув на дальню стійку, а там Дані Алвес не встиг за Оярсабалем. Мікель потужно вгатив м'яч у сітку – 1:1.

Після гола іспанців на полі знову почала володарювати обережність. В останні півгодини основного часу моментів було обмаль, всі – у європейців. Оскар та Браян Хілі обстукали поперечину воріт Сантоса. Перший намагався технічно перекинути голкіпера, а от другий розрядив справжню гармату. Оце й усе. Відтак, гра закономірно перейшла у овертайм.

Перед додатковою 30-хвилинкою Бразилія провела свою першу заміну – вийшов Малком. Саме колишній гравець Барселони був найактивнішим у першому екстра-таймі. Його нестандартні дії раз-по-раз ставили правий фланг оборони іспанців у глухий кут. Йому й судилося стати героєм фіналу. На 108-й хвилині Антоні вирізав розкішну діагональ на кут штрафного, там Малком відтіснив Вальєхо, вийшов на ударну позицію і перекинув Унаї Сімона – 2:1.

Врятуватися іспанці так і не зуміли. Таким чином збірна Бразилії стала переможцем олімпійського футбольного турніру в Токіо. Для "селесар" це другий тріумф поспіль, а для капітана команди – Дані Алвеса – 46-й трофей за всю кар'єру.