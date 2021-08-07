Олимпиада. Футбол, мужчины, финал

Бразилия – Испания – 2:1

Голы: Кунья, 45+2, Малком, 108 – Оярсабаль, 61

Пять лет назад Бразилия на домашней Олимпиаде впервые в истории завоевала футбольное золото. Теперь "селесао" стремились защитить это звание. Плеяде молодых звезд призваны помогать признанные мастера вроде Ришарлисона, Диего Карлоса и, конечно, Дани Алвеса. Последний, к слову, сегодня выводил свою команду на газон с горячим желанием улучшить свой рекорд по количеству завоеванных трофеев. До турнира их насчитывалось 45, и это уже рекорд.

Мексика уверенно одолела Японию в матче за третье место футбольного турнира Олимпиады

Турнирный путь Бразилии не был простым, но преодолела она его уверенно. Победы над Саудовской Аравией и Германией, а также ничья с Кот-д'Ивуаром принесли первое место в группе. В четвертьфинале капитулировал Египет. А вот за финал пришлось драться по-настоящему – Мексика сложила оружие только после серии пенальти, хотя ворота "ацтеков" защищал сам Гильермо Очоа.

Испания тоже привезла именитую команду. Чуть ли не половина текущего состава перебралась в Японию после баталий на Евро-2020. Особого внимания заслуживает Педри. Для хавбека Барселоны отчетный матч стал 73-м в нынешнем сезоне. Никто в Европе не достиг такой отметки. Это просто феноменальные цифры для 18-летнего мальчишки.

В течение олимпийского турнира "Ла Рохита" тоже не потерпела ни одного поражения. Правда, имеет на одну ничью больше и каждый матч на стадии плей-офф доводила до овертайма. Однако там подопечные Луиса де ла Фуэнте каждый раз находили в себе силы забить победный мяч, в случае с Египтом – сразу три.

Начали команды в лучших традициях взрослого европейского футбола. Как и положено финалу, первые минуты прошли без особого обострения. В таких случаях говорят, что команды присматривались друг к другу. Борьба шла между штрафными площадками. Можем вспомнить разве две попытки Бразилии, которые пришли после идентичных ситуаций – диагональ на противоположный фланг с последующим прострелом на линию вратарской. Защита испанцев во главе с Унаи Симоном действовала внимательно.

Одиночный момент у ворот бразильцев едва не стал катастрофой. Навес с правого края от Педри на левый угол вратарской на Оярсабаля. Микель сам бить не стал, а скинул мяч в центр на Ольмо. Данни мог расстреливать, но Диего Карлос подставил ногу, срезав мяч мимо голкипера. Защитник Севильи мгновенно кинулся исправлять свою ошибку и сам выбил с линии ворот, спасая команду от автогола.

После экватора первого тайма нервозности стало больше. Следовательно, и больше фолов, свистков и желтых карточек. Апогеем оказался необдуманный выход из ворот Унаи Симона. Голкипер и близко не добрался до мяча, вместо этого снеся Матиаса Кунью. Рефери разглядел пенальти только после видеоповтора. К точке подошел Ришарлисон, но пробил катастрофично – значительно выше ворот. Впрочем, на перерыв Бразилия таки ушла лидером. Уже в компенсированное время Дани Алвес поймал навес с левого фланга и сбросил в центр. Там все тот же Кунья оставил в дураках трех защитников, обработал мяч и направил его точно в угол ворот – 1:0.

Уже на старте второго тайма команды создали больше остроты, чем за весь предыдущий. Сначала обменялись моментами после офсайдов, а затем снова не повезло Ришарлисону. Дани Алвес разогнал классную атаку через Клаудиньо. В результате мяч достался Ришарлисону. Форвард качнул защитника, но рикошетом от Симона попал в перекладину. Испания поняла, что нужно активизироваться. Но по-настоящему работали только фланговые передачи. После одной из них и пришел гол. Карлос Солер забросил на дальнюю штангу, а там Дани Алвес не успел за Оярсабалем. Микель мощно вколотил мяч в сетку – 1:1.

После гола испанцев на поле вновь начала властвовать осторожность. В последние полчаса основного времени моментов было мало, все – у европейцев. Оскар и Брайан Хили обстучали перекладину ворот Сантоса. Первый пытался технично перебросить голкипера, а вот второй разрядил настоящую пушку. Вот и все. Следовательно, игра закономерно перешла в овертайм.

Перед дополнительной 30-минуткой Бразилия провела свою первую замену – вышел Малком. Именно бывший игрок Барселоны был наиболее активным в первом экстра-тайме. Его нестандартные действия раз за разом ставили правый фланг обороны испанцев в тупик. Ему и суждено было стать героем финала. На 108-й минуте Антони вырезал роскошную диагональ на угол штрафной, там Малком оттеснил Вальехо, вышел на ударную позицию и перебросил Унаи Симона – 2:1.

Спастись испанцы так и не сумели. Таким образом сборная Бразилии стала победителем олимпийского футбольного турнира в Токио. Для "селесао" это второй триумф подряд, а для капитана команды – Дани Алвеса – 46-й трофей за всю карьеру.