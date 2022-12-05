Південна Корея спробує створити проблеми Бразилії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

5 грудня, 21:00, Доха, стадіон 974

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Бразилія приїхала в Катар за шостим Кубком світу, а на груповому етапі підтвердила статус основного претендента на титул. "Селесао" демонструють якісний прагматичний футбол, де все продумано до деталей. Ця збірна не куражиться, а робить результат – демонструє свою перевагу в класі на кожному клаптику поля.

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Хочеться сказати, що Тіте приніс в жертву видовищність, однак бразильські майстри все одно моментами виблискують. Ножиці Рішарлісона проти сербів, гармата Каземіро зі швейцарцями. А ще є Неймар і Вінісіус, які здатні щосекунди придумати щось незвичайне.

Бразилія задушила конкурентів, а третій матч з Камеруном грала другим складом. І навіть та поразка не зіпсувала враження від "селесао". Перед нами просто постала інша команда, трішки авантюрніша. Резервісти також грали краще за суперника, але поступилися. Сталося те, що не властиве основі Тіте.

Південна Корея – чи не найслабша команда в плей-офф чемпіонату світу. Сону пощастило з групою та розкладом матчів: Уругвай у першому турі тільки розігрівався (нульова нічия), а Португалія в останньому турі застосувала ротацію та грала без мотивації (перемога Кореї). Крім цього, була поразка від Гани.

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Команда Паулу Бенту здатна підтримувати організовану структуру, здатна перебігати рівного опонента, здатна вирвати результат на останніх секундах. Але не здатна 90 хвилин витримувати тиск бразильської машини. Що й довів контрольний матч у червні – Бразилія рознесла Південну Корею, загнавши 5 м'ячів.

Ще один аргумент на користь фаворита – повернення з лазарету Неймара. Лідер пропустив два попередні матчі, але готовий до плей-офф. Можливо, зважаючи на рівень суперника, Тіте не буде ризикувати, а головна зірка розпочне поєдинок в запасі. Втім, є проблема з лівим флангом: Теллес травмований, а в Сандро пошкодження.

Орієнтовні склади на матч Бразилія – Південна Корея

Бразилія: Аліссон – Мілітао, Сілва, Маркіньос, Даніло – Фред, Каземіро, Пакета – Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус

Південна Корея: Кім Син Гю – Кім Мун Хван, Кім Мін Че, Кім Ен Гвон, Кім Чжин Су – Хван Ін Бом, Чонг Ву Йон – Лі Дже Сун, Лі Кан Ін, Сон Хин Мін – Чо Ю Сун

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Бразилія занадто потужна, щоб відчути проблеми з Південною Кореєю. Чемпіонат світу в Катарі вже подарував багато сенсацій, але це останній матч, де можна чекати несподіванки. Суха перемога "селесао" виглядає найбільш логічним підсумком.

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