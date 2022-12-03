Груповий етап чемпіонату світу з футболу завершився. Його підсумки та очікування від плей-офф – у нашому матеріалі.

Майже у кожній групі вистачало сенсацій, драматизму та несподіванок. Футбол24 разом із партнером HLIBNY DAR пригадує перший етап Мундіалю та розповідає про пари 1/8 фіналу.

Група А

Цілком передбачуваний підсумок у групі, де господарі провалилися, а фаворит взяв своє. Щоправда, і від лідера, і від аутсайдера чекали більшого. Катар хоч і був заздалегідь темною конячкою, проте не виправдав навіть мінімальних сподівань, програвши усі три матчі.

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Нідерланди за результатами виглядали переконливо, утім гра підопічних Луї ван Гала викликає побоювання в контексті виступів у плей-офф. Найцікавіший момент групи – боротьба Сенегалу та Еквадору. Африканці на чолі з Алью Сіссе більше заслужили на 1/8 фіналу, ніж Еннер Валенсія та його партнери.

Турнірна таблиця

1. Нідерланди – 7 очок / м’ячі 5:1

2. Сенегал – 6 очок / м’ячі 5:4

3. Еквадор – 4 очки / м’ячі 4:3

4. Катар – 0 очок / м’ячі 1:7

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Група B

Найбільш політична група чемпіонату світу з відчуттям розчарування. Це розчарування збільшувалося з кожною наступною грою Уельсу і усвідомленням того, що "там могли бути ми". Поки українці спостерігали за матчами по телевізору, валлійці спромоглися на одну нічию, один забитий м'яч і справедливо фінішували останніми.

Саутгейт та Рашфорд

Один із фаворитів усього турніру, збірна Англії, прогнозовано виграла групу, однак Гарет Саутгейт вже звично отримав порцію критики за невиразну гру. Зрештою, саме англійці стали єдиною топ-збірною, яка не програла на груповому етапі і (разом з Іспанією) забила найбільше.

Турнірна таблиця

1. Англія – 7 очок / м’ячі 9:2

2. США – 5 очок / м’ячі 2:1

3. Іран – 3 очки / м’ячі 4:7

4. Уельс – 1 очко / м’ячі 1:6

Група C

Квартет з однією з найбільш драматичних розв'язок. Інтрига зберігалася до останніх секунд матчів третього туру. Лише гол Салема Аль-Давсарі у ворота мексиканців на 5-й компенсованій хвилині зняв усі запитання – завдяки кращій різниці голів далі йде Польща (хоча навіть за рахунку 2:0 на користь Мексики поляки виходили в 1/8 з урахуванням меншої кількості жовтих карток).

Святкування Аль-Давсарі

А ще ця група подарувала одну з найбільших сенсацій за майже столітню історію чемпіонатів світу. Саудівська Аравія під керівництвом харизматичного Ерве Ренара перемогла Мессі та компанію у першому турі (2:1). Проте поразки у двох наступних іграх не залишили шансів аравійцям. Натомість Аргентина відбулася легким шоком і продовжує свій шлях на вершину.

Збірна Польщі, якій симпатизує значна частина українців, драматично прорвалася в 1/8 фіналу. Хтось побачив у грі поляків "синьо-жовту команду" часів Михайла Фоменка, ще хтось критикує Чеслава Міхнєвіча за нудний футбол, та все ж сучасна Кадра змусила копирсатися в архівах – Польща востаннє виходила з групи на ЧС у 1986-му. Тому голоси критиків Міхнєвіча звучать не так гучно.

Турнірна таблиця

1. Аргентина – 6 очок / м’ячі 5:2

2. Польща – 4 очки / м’ячі 2:2

3. Мексика – 4 очки / м’ячі 2:3

4. Саудівська Аравія – 3 очки / м’ячі 3:5

Група D

Ще одна група, за якою слід було спостерігати із попкорном в руках. Данія завершилася турнір без перемог і на останньому місці. Більшість експертів сходяться на думці – команда Каспера Юлманда стала головним розчаруванням турніру.

Зате бадьору зарубу організували Австралія та Туніс. У заключному турі африканці несподівано шокували французів і перемогли 1:0 завдяки голу Вахбі Хазрі, уродженця Франції, який майже усю кар'єру проводить у Лізі 1. У паралельному матчі не менше здивувала Австралія, яка фактично синхронно забила Данії. Цього виявилося достатньо "соккеруз", які у другому турі теж мінімально обіграли Туніс.

Лекі радіє голу у ворота Данії

Франція подолала прокляття чемпіонів і з першого місця вийшла з групи. Хлопці Дідьє Дешама зробили це в економ-режимі з максимальною ротацією (рекордні 24 гравці за 3 поєдинки). Керманич чинних чемпіонів світу все розуміє і заспокоює: "У плей-офф розпочинається нове змагання".

Турнірна таблиця

1. Франція – 6 очок / м’ячі 6:3

2. Австралія – 6 очок / м’ячі 3:4

3. Туніс – 4 очки / м’ячі 1:1

4. Данія – 1 очко / м’ячі 1:3

Група E

Чергова група, насичена сенсаціями. Тут і лідерство Японії, і другий поспіль невихід із групи Німеччини, і жвава Коста-Рика. Як і годиться, все вирішувалося не просто в останньому турі, а наприкінці зустрічей. У певний момент до наступної стадії пробивалися японці та костариканці. Утім одна сенсація все ж виявилася тільки проміжною.

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До речі, ця четвірка виявилася найбільш результативною на груповому етапі, а Японія примудрилася оформити вкрай суперечливі результати – програла Коста-Риці та перемогла Німеччину з Іспанією. І не скажеш, що випадково.

Турнірна таблиця

1. Японія – 6 очок / м’ячі 4:3

2. Іспанія – 4 очки / м’ячі 9:3

3. Німеччина – 4 очки / м’ячі 6:5

4. Коста-Рика – 3 очки / м’ячі 3:11

Група F

Квартет зі ще одним несподіваним лідером та й загалом з непередбачуваним підсумком. Симпатичні марокканці приємно здивували усіх, долучившись до Нідерландів та Англії, як учасник групового етапу, що не знав поразок (африканці організували одну з головних сенсацій цього раунду). Своєю чергою, Канада приєдналася до Катару – лише ці дві команди програли усі свої матчі. Хоча канадці по грі виглядали набагато цікавіше.

Розчаровані бельгійці

Ще одне глобальне розчарування – збірна Бельгії. Бронзовий призер минулого Мундіалю з тріском провалився, а талановите покоління втратило, мабуть, останню спробу замахнутися на трофей.

Турнірна таблиця

1. Марокко – 7 очок / м’ячі 4:1

2. Хорватія – 5 очок / м’ячі 4:1

3. Бельгія – 4 очки / м’ячі 1:2

4. Канада – 0 очок / м’ячі 2:7

Група G

Бразильці могли стати єдиною командою, яка не загубила жодного очка на груповому етапі, проте поступилася Камеруну. На жаль, африканцям цей подвиг не допоміг – їх випередила Швейцарія, яка лише за різницею голів поступилася команді Тіте та фінішувала другою.

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Із приставкою "мінус" відзначилася Сербія. Добротна за іменами команда не програла лише в одному поєдинку і навіть забила найбільше у своєму квартеті. Проте і пропустила ого-го. Більше лише у Коста-Рики.

Турнірна таблиця

1. Бразилія – 6 очок / м’ячі 3:1

2. Швейцарія – 6 очок / м’ячі 4:3

3. Камерун – 4 очки / м’ячі 4:4

4. Сербія – 1 очко / м’ячі 5:8

Група H

Ще одна група, де не обійшлося без сюрпризу. Перед стартом турніру Уругвай Луїса Суареса та Дарвіна Нуньєса відправляли у плей-офф. Однак іншої думки була Південна Корея, яка вигризла перемогу над невмотивованими португальцями в останньому турі в компенсований час (це ще одна фішка нинішнього Мундіалю).

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З одного боку – уругвайці можуть скаржитися лише на себе. З іншого – саме в матчах за участю "небесно-блакитних" трапилося кілька суперечливих суддівських рішень не на їхню користь. В останньому поєдинку проти Гани таких було, як мінімум, два.

Турнірна таблиця

1. Португалія – 6 очок / м’ячі 6:4

2. Південна Корея – 4 очки / м’ячі 4:4

3. Уругвай – 4 очки / м’ячі 2:2

4. Гана – 3 очки / м’ячі 5:7

ПЛЕЙ-ОФФ

Наступна стадія ЧС-2022 розпочинається матчем Нідерландів (однієї з трьох команд, які набрали найбільше очок на попередньому етапі) та Сполучених Штатів. Того ж дня ввечері зіграють аргентинці та австралійці. Мессі та компанія вважаються безумовними фаворитами, однак щось схоже ми вже бачили у першому турі, коли андердог (Саудівська Аравія) здивував усіх.

Наступного дня поляки спробують зупинити Францію, а Сенегал намагатиметься підготувати сюрприз Англії. У цих парах фаворити начебто очевидні, проте цей чемпіонат світу вже довів, що є дуже багатим на несподіванки.

Марокко та Хорватія йдуть далі

У понеділок Японія зробить усе, щоб зняти черговий скальп фаворита після успіху проти Іспанії та Німеччини. Того ж дня ввечері Бразилія зустрінеться із ще однією азійською командою (ця дуель – єдина, де жодна з команд не представляє Європу). Завершиться стадія 1/8 фіналу двобоями Марокко та Іспанії, а також Португалії та Швейцарії. Саме протистояння європейців є чи не найбільш рівним у цьому раунді.

Підсумовуючи, слід зауважити, що у цей етап пробилися команди з усіх континентів. А Європу представляє половина учасників 1/8 фіналу.

Нідерланди – США – 3 грудня, 17:00

Аргентина – Австралія – 3 грудня, 21:00

Франція – Польща – 4 грудня, 17:00

Англія – Сенегал – 4 грудня, 21:00

Японія – Хорватія – 5 грудня, 17:00

Бразилія – Південна Корея – 5 грудня, 21:00

Марокко – Іспанія – 6 грудня, 17:00

Португалія – Швейцарія – 6 грудня, 21:00