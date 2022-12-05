Южная Корея попытается создать проблемы Бразилии в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

5 декабря 21:00, Доха, стадион 974

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Бразилия приехала в Катар за шестым Кубком мира, а на групповом этапе подтвердила статус основного претендента на титул. "Селесао" показывают качественный прагматичный футбол, где все продумано до мелочей. Эта сборная не куражится, а делает результат – демонстрирует свое преимущество в классе на каждом клочке поля.

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Хочется сказать, что Тите принес в жертву зрелищность, однако бразильские мастера все равно моментами сверкают так, что дух захватывает. Ножницы Ришарлисона против сербов, пушка Каземиро со швейцарцами. А еще есть Неймар и Винисиус, которые способны ежесекундно придумать что-нибудь необычное.

Бразилия задушила конкурентов, а третий матч с Камеруном играл вторым составом. И даже это поражение не испортило впечатление от "селесао". Перед нами просто предстала другая команда, немного авантюрнее. Резервисты также играли лучше соперника, но уступили. Случилось то, что не свойственно основе Тите.

Южная Корея – чуть ли не самая слабая команда в плей-офф чемпионата мира. Сону повезло с группой и расписанием матчей: Уругвай в первом туре только разогревался (нулевая ничья), а Португалия в последнем туре применила ротацию и играла без мотивации (победа Кореи). Кроме того, было поражение от Ганы.

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Команда Паулу Бенту способна поддерживать организованную структуру, способна перебегать равного оппонента, способна вырвать результат на последних секундах. Но не способна 90 минут выдерживать давление бразильской машины. Что и доказал контрольный матч в июне – Бразилия разнесла Южную Корею, загнав 5 мячей.

Еще один аргумент в пользу фаворита – возвращение из лазарета Неймара. Лидер пропустил два предыдущих матча, но готов к плей-офф. Возможно, ввиду уровня соперника Тите не будет рисковать, а главная звезда начнет поединок в запасе. Впрочем, есть проблема с левым флангом: Теллес травмирован, а у Сандро повреждение.

Ориентировочные составы на матч Бразилия – Южная Корея

Бразилия: Алиссон – Милитао, Силва, Маркиньос, Данило – Фред, Каземиро, Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Мин Че, Ким Ён Гвон, Ким Чжин Су – Хван Ин Бом, Чонг Ву Йон – Ли Дже Сун, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин – Чо Ю Сун

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Бразилия слишком мощная, чтобы ощутить проблемы с Южной Кореей. Чемпионат мира в Катаре уже подарил много сенсаций, но это последний матч, где можно ожидать неожиданности. Сухая победа "селесао" выглядит наиболее логичным итогом.

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