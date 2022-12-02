Португалія, яка достроково забронювала собі по суті 1 місце, зробила 6 змін в основі. Паулу Бенту вийшов проти земляків і потребував лише перемоги. Матч, як і онлайн-трансляція Південна Корея – Португалія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Зв'язка нових імен спрацювала вже на 5 хвилині. Пепе, якому вже 39 років, вирізав блискуче закидання на Далота – захисник МЮ розібрався на правому фланзі й віддав на межу воротарського, де легенда Браги Рікарду Орта ідеально завершив. На всіх цих 3 гравців лише 1 вихід в основі у попередніх турах. Канселу ледь не використав ще один дальній пас через пів поля, але з гострого кута не прошив голкіпера. Далі ж почався бенефіс Роналду.

Найдивніший момент ЧС-2022, Роналду міняє професію – Португалія має нового бога, реакція Кріштіану вражає

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Heung-min Son was South Korea's main man v Portugal:



42 touches

️ 1 assist

1 big chance created

3 key passes

️ 2/4 accurate crosses

13/16 accurate passes

5 shots/2 on target (0.14 total xG)

7.5 Sofascore rating#KORPOR #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GjKqLFXgzP — Sofascore (@SofascoreINT) December 2, 2022

Кріштіану спершу допоміг суперника зрівняти, скинувши після подачі стандарту "асист" спиною на центрбека Ульсана Йон Гвон Кіма. Згодом не реалізував вихід сам на сам, навіть з положення поза грою. Легендарний вільний агент запоров ще парочку моментів. Зокрема, Роналду схибив у порожні ворота, головою добиваючи удар Вітіньї з ПСЖ. Дуже нагадало перформанс Лукаку з Хорватією. Корейці забили ще 1 гол, але з офсайду. Класно працюють ці закидання зі своєї половини. Далот і Кансело як отримувачі, кожен з манчестерців міг забивати у першому таймі. Діогу виглядає навіть гострішим, створивши 2 гольові моменти.

Сон Хин Мін, головна зірка Кореї, знову перебуває в тіні. Лише 2 не дуже небезпечні удари від вінгера Тоттенхема і створений момент. Ще один офсайд Кріштіану, який у розпачі звертається до небес – навіть удар не вийшов після елегантної діагоналі партнера, а вже потім був свисток. Сона вивели нарешті у штрафний. Другий заблокований удар головної зірки корейців. Кошта з проблемами парирує перед собою, добивання не вистачає команді Бенту. Роналду відверто невдоволений заміною на 65 хвилині. Другий тур поспіль без гола Кріштіану, але нарікати має сам на себе. Сон влучає в лікоть Канселу. Гарячкові вимоги поставити пенальті на суддю не справляють враження, адже Жоау притискав руку до тіла.

Сон – один у полі воїн! Протягнув капітан м'яч на 90+1 і пошив кортеж з тріо португальців у дурні, віддавши у розріз. Хван Хі Чхан, який вийшов на заміну, спокійно розправився з Коштою, уникнувши офсайду. Форвард Вулверхемптона заробив жовту за скидання футболки, але кого це вже обходить! Португалія фінішує лідером з 6 очками і чекає суперника, який визначиться у матчі Сербія – Швейцарія. Південна Корея набирає 4 бали і виходить у плей-офф з 2 місця на Бразилію.

South Korea 2 : 1 Portugal



xG: 1.62 - 1.13

xThreat: 1.02 - 1.26

Possession: 38.6% - 61.4%

Field Tilt: 35.7% - 64.3%

Def Line Height: 43.6 - 47.3#msbot_wc pic.twitter.com/c475Y1Hwrx — markstats bot (@markstatsbot) December 2, 2022

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