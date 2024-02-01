Німецький півзахисник Махмуд Дауд повертається у Бундеслігу після невдалого вояжу в АПЛ.

Штутгарт орендував Дауда в Брайтона до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу. В угоді прописана можливість викупу футболіста влітку за 10 мільйонів євро.

Маліновський возз'єднався з колишнім партнером – Марсель віддав найдорожчого футболіста в Дженоа

Дауд перед початком сезону перейшов у Брайтон з дортмундської Борусії на правах вільного агента, однак закріпитися в команді Роберто Де Дзербі колишній гравець збірної Німеччини не зумів.

Штутгарт – головна сенсація Бундесліги. Команда йде в зоні Ліги чемпіонів, демонструючи якісний футбол. Дауд гратиме за "швабів" під 5 номером.