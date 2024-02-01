Де Дзерби отпустил провального хавбека в главную сенсацию Бундеслиги
12:53 - Читати українською
Немецкий полузащитник Махмуд Дауд возвращается в Бундеслигу после неудачного вояжа в АПЛ.
Штутгарт арендовал Дауда у Брайтона до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба. В соглашении прописана возможность выкупа футболиста летом за 10 миллионов евро.
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Дауд перед началом сезона перешел в Брайтон из дортмундской Боруссии на правах свободного агента, однако закрепиться в команде Роберто Де Дзерби бывший игрок сборной Германии не сумел.
Штутгарт – главная сенсация Бундеслиги. Команда идет в зоне Лиги чемпионов, демонстрируя качественный футбол. Дауд будет играть за "швабов" под 5 номером.
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