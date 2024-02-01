Немецкий полузащитник Махмуд Дауд возвращается в Бундеслигу после неудачного вояжа в АПЛ.

Штутгарт арендовал Дауда у Брайтона до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба. В соглашении прописана возможность выкупа футболиста летом за 10 миллионов евро.

Малиновский воссоединился с бывшим партнером – Марсель отдал самого дорогого футболиста в Дженоа

Дауд перед началом сезона перешел в Брайтон из дортмундской Боруссии на правах свободного агента, однако закрепиться в команде Роберто Де Дзерби бывший игрок сборной Германии не сумел.

Штутгарт – главная сенсация Бундеслиги. Команда идет в зоне Лиги чемпионов, демонстрируя качественный футбол. Дауд будет играть за "швабов" под 5 номером.