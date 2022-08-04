Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що "чайки" повністю узгодили перехід 23-річного іспанця в Челсі. Сума трансферу мала скласти понад 60 мільйонів євро.

Челсі повністю узгодив трансфер Кукурельї за 63 мільйони, а Ман Сіті залишився ні з чим, – Романо

Втім, за кілька хвилин після публікації інсайду Брайтон спростував інформацію про завершення перемовин. "Всупереч неточним повідомленням численних ЗМІ цього вечора, наразі не було досягнуто згоди з жодним клубом про продаж Марка Кукурельї", – написала пресслужба клубу.

Нагадаємо, минулий сезон став для лівого оборонця першим в АПЛ. Торік його придбали у Хетафе за 18 мільйонів євро. Кукурелья провів за Брайтон 38 матчів, у яких відзначився голом та двома асистами.

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