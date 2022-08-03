Челсі повністю узгодив трансфер Кукурельї за 63 мільйони, а Ман Сіті залишився ні з чим, – Романо
Захисник Брайтона Марк Кукурелья після дебютного сезону в АПЛ йде на підвищення.
Вихованець Барселони стане гравцем Челсі. У четвер він прилетить у Лондон, пройде медогляд і підпише зі "синіми" контракт на 6 років, інформує інсайдер Фабріціо Романо.
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Брайтон заробить на трансфері Кукурельї 52,5 мільйона фунтів – це 63 млн у євровалюті. Окремо "чайки" придбають ще оборонця Челсі Леві Колвілла. Все вже погоджено. Сам Марк був пріоритетним підсиленням Манчестер Сіті на лівий фланг ще до трансферу Олександра Зінченка в Арсенал, але тепер залишився і без українця, і без іспанця.
Нагадаємо, минулий сезон став для лівого оборонця першим в АПЛ. Торік його придбали у Хетафе за 18 мільйонів євро. Кукурелья провів за Брайтон 38 матчів, у яких відзначився голом та двома асистами.
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