Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "чайки" полностью согласовали переход 23-летнего испанца в Челси. Сумма трансфера должна составить более 60 миллионов евро.

Челси полностью согласовал трансфер Кукурельи за 63 миллиона, а Ман Сити остался ни с чем, – Романо

Впрочем, через несколько минут после публикации инсайда Брайтон опроверг информацию о завершении переговоров. "Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ в этот вечер, пока не было достигнуто соглашение ни с одним клубом о продаже Марка Кукурельи", – написала пресс- служба клуба.

Напомним, прошлый сезон стал для левого защитника первым в АПЛ. В прошлом году его приобрели у Хетафе за 18 миллионов евро. Кукурелья провел за Брайтон 38 матчей, отличился голом и двумя ассистами.

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