Програму 22-го туру АПЛ відкривав поєдинок на Амексі, де Брайтон приймав Крістал Пелас. Перший тайм зустрічі пройшов під диктовку господарів – вони провели 8 ударів по воротах, в той час як гості мали лишень 1 заблокований. Вже на 12-й хвилині такий футбол міг вилитись у взяття воріт "орлів", однак Троссар при виході віч-на-віч не зміг переграти голкіпера Батленда (той парирував його постріл у дальній кут).

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На 36-й хвилині "чайки" заробили кутовий, а при боротьбі за подачу з нього Х'юз схопив Велтмана за шию й протягнув по всьому штрафному Крістал Пелас. Арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті, який взявся виконувати Гросс – втім, удар Паскаля парирував Батленд!

М'яч вилетів на черговий кутовий, після розіграшу якого Бьорн пробив головою в руки Батленду. В цей же момент у нього врізався Мопей – сфера випала з рук воротаря Крістал Пелас, а Ніл заштовхав її у сітку. Святкування голу виявилось недовгим, адже рефері зафіксував напад на голкіпера. У підсумку, на перерву команди пішли за нулів на табло.

На початку другого тайму суперники розмінялися гольовими моментами. Так, через дві хвилини після відновлення гри Брайтон міг вийти вперед внаслідок прострілу з правого флангу. Модер замкнув його, але влучив у поперечину! Крістал Пелас відповів за кільканадцять секунд кросом під удар Едуару – голкіпер Санчес спіймав м'яч! "Чайки" на 50-й хвилині огризнулись ще одним пострілом Модера, який потягнув Батленд.

В середині другого тайму Брайтон домінував, майже нічого не дозволяючи гостям. Щоправда, підопічні Грема Поттера і самі не могли організувати бодай якийсь гострий епізод. Господарі тиснули, тиснули і ще раз тиснули, але без небезпечного завершення. Покарання за такий футбол прилетіло на 70-й хвилині, коли у "орлів" пройшла розмашиста атака з проникним пасом на лівий край штрафного – Шлупп наздогнав м'яч, розвернувся і викотив пас під удар Галлахеру метрів з восьми. Конор пробив у дальній кут. 0:1!

Грем Поттер одразу ж кинув у бій Велбека та Марча, але зміст гри від цього не змінився. Брайтон тиснув, але не створював моментів. Здавалося, що матч так і завершиться з одним забитим голом Крістал Пелас, однак на 87-й хвилині гості провели ще один – втім, тепер вже у власні ворота. Мопей увірвався на лівий край карного майданчика й прострілив, а Андерсен у спробі перехопити м'яч підрізав його у ближній кут. Батленд зачепив сферу, але не врятував. 1:1!

Гол надихнув Брайтон. Господарі посилили тиск, організувавши низку небезпечних моментів, а Крістал Пелас всіма силами втиснувся у свій штрафний. Тактика Патріка Вієйра спрацювала – "орли" втримали результативну нічию!

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