Программу 22-го тура АПЛ открывал поединок на Амексе, где Брайтон принимал Кристал Пэлас. Первый тайм встречи прошёл под диктовку хозяев – они провели 8 ударов по воротам, в то время как гости имели всего 1 заблокированный. Уже на 12-й минуте такой футбол мог вылиться во взятие ворот "орлов", однако Троссар при выходе один на один не смог переиграть голкипера Батленда (тот парировал его выстрел в дальний угол).

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На 36-й минуте "чайки" заработали угловой, а при борьбе за подачу с него Хьюз схватил Велтмана за шею и протащил по всей штрафной Кристал Пелас. Арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который взялся исполнять Гросс – впрочем, удар Паскаля парировал Батленд!

Мяч вылетел на очередной угловой, после розыгрыша которого Бёрн пробил головой в руки Батленду. В этот же момент в него врезался Мопей – сфера выпала из рук вратаря Пэлас, а Нил затолкал её в сетку. Празднование гола оказалось недолгим, ведь рефери зафиксировал нападение на голкипера. В итоге, на перерыв команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма соперники разменялись голевыми моментами. Так, через две минуты после возобновления игры Брайтон мог выйти вперёд вследствие прострела с правого фланга. Модер замкнул его, но попал в перекладину! Кристал Пэлас ответил через несколько демятков секунд своим кросом под удар Эдуару – голкипер Санчес поймал мяч! "Чайки" на 50-й минуте огрызнулись еще одним выстрелом Модера, который потащил Батленд.

В середине второго тайма Брайтон доминировал, почти ничего не позволяя гостям. Правда, подопечные Грэма Поттера и сами не могли организовать хоть какой-нибудь острый эпизод. Хозяева давили, давили и ещё раз давили, но без опасного завершения. Наказание за такой футбол прилетело на 70-й минуте, когда у "орлов" прошла размашистая атака с проникающим пасом на левый край штрафной – Шлупп догнал мяч, развернулся и выкатил пас под удар Галлахеру метров из восьми. Конор пробил в дальний угол. 0:1!

Грэм Поттер сразу же бросил в бой Уелбека и Марча, но содержание игры от этого не изменилось. Брайтон давил, но не создавал моментов. Казалось, что матч так и завершится с одним забитым голом Кристал Пэлас, однако на 87-й минуте гости провели ещё один – впрочем, теперь уже в свои ворота. Мопей ворвался на левый край штрафной площади и прострелил, а Андерсен в попытке перехватить мяч подрезал его в ближний угол. Батленд задел сферу, но не спас. 1:1!

Гол вдохновил Брайтон. Хозяева усилили давление, организовав ряд опасных моментов, а Кристал Пэлас всеми силами втиснулся в свою штрафную. Тактика Патрика Виейра сработала – "орлы" удержали результативную ничью!

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