АПЛ оголосила про скасування ще одного матчу – назбирався "ювілей"
Англійська Прем'єр-ліга була змушена вносити корективи у розклад 22-го туру.
Поєдинок Бернлі – Лестер у запланований час не відбудеться, повідомляє офіційний сайт ліги.
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Матч повинен був стартувати завтра (15 січня) о 17:00, проте "кларетові" не можуть назбирати мінімальну заявку (13 польових гравців та один воротар). У команді Дайча надто багато травмованих та інфікованих COVID-19. АПЛ відзначає сумний "ювілей" – це вже 20-й матч, який довелося переносити.
До слова, Бернлі найбільше серед усіх команд страждає від змін календаря. "Кларетові" награли лише 17 турів замість 21-го, який мав бути на цьому етапі.
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