Браїм Діас близький до переходу в Мілан, – журналіст

Півзахисник мадридського Реала Браїм Діас перебуває за крок від переїзду в чемпіонат Італії. Він не зміг закріпитися в обоймі Зінедіна Зідана.

Іспанський та італійський гранди близькі до орендної угоди. Про це журналіст Фабріціо Романо написав у своєму твіттері.

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"Россонері" орендують Браїма, а також отримають право викупу хавбека. 21-річний іспанець не зміг закріпитися в основі "вершкових" після свого переходу з Манчестер Сіті за 17 млн євро. Раніше інтерес до нього проявляли Борусія Д і Хетафе.

У минулому сезоні Браїм Діас провів лише 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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