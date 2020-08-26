Ібрагімовіч домовився про новий контракт із Міланом, – журналіст

Сторони домовилися про продовження співпраці на 1 рік. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Ібрагімовіч гарантовано заробить 6 млн євро за сезон. Ще 1 млн у євровалюті передбачений на бонуси, зокрема, вихід "россонері" до Ліги чемпіонів принесе 38-річному шведе 500 тисяч євро. Раніше Ібрагімовіч ігнорував передсезонну підготовку з Міланом, оскільки не міг узгодити умови контракту з босами клубу.

Нагадаємо, що ветеран повернувся на Сан-Сіро взимку. У сезоні 2019/20 він встиг зіграти 18 матчів у Серії А, в яких забив 10 м'ячів і віддав 5 асистів.

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