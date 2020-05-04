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Борусія Д націлилася на перспективного гравця атаки Реала

4 травня 14:19 572 Читать на русском
Борусія Д націлилася на перспективного гравця атаки Реала
Браїм Діас / Getty Images

Дортмундському клубу продовжують приписувати інтерес до футболістів Реала, які не можуть закріпитися в Мадриді.

Борусія проявляє інтерес до 20-річного атакувального хавбека Браїма Діаса, інформує Defensa Central. Дортмунд хоче скористатися гарними стосунками з Реалом і оформити дворічну оренду Діаса. Підписавши Браїма, Борусія підсилить передню лінію.

Стопами Хакімі – Борусія Д планує перетворити на суперзірку ще одного фулбека Реала

Німецький клуб повністю задоволений співпрацею з Мадридом завдяки оренді Ашрафа Хакімі, який провів чудові 2 сезони в Дортмунді та перетворився в одного з найкращих латералів планети.

Діас в січні 2019-го перейшов з Манчестер Сіті в Реал за 17 мільйонів євро, однак пробитися в основу не зумів. Браїм отримував ігровий час хіба що в кубкових матчах і декілька разів виходив на останні хвилини в чемпіонаті.

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