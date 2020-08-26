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Браим Диас близок к переходу в Милан, – журналист

15:55 - Читати українською
Браим Диас близок к переходу в Милан, – журналист
Браим Диас / Marca

Полузащитник мадридского Реала Браим Диас пребывает в шаге от переезда в чемпионат Италии. Он не смог закрепиться в обойме Зинедина Зидана.

Испанский и итальянский гранды близки к заключению арендного соглашения. Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

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"Россонери" арендуют Браима, а также получат право выкупа хавбека. 21-летний испанец не смог закрепиться в основе "сливочных" после своего перехода из Манчестер Сити за 17 млн евро. Ранее интерес к нему проявляли Боруссия Д и Хетафе.

В прошлом сезоне Браим Диас провел лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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