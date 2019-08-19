Браво покине Манчестер Сіті по завершенні сезону 2019/20, – ЗМІ

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво покине клуб на правах вільного агента.

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво стане вільним агентом по завершенні сезону 2019/20, передає The Sun.

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Воротар останні два сезони провів за спиною Едерсона, а в минулому сезоні майже не грав через важке пошкодження.

Зазначається, що іспанські клуби готові повернути Браво в Ла Лігу наступного сезону. Нагадаємо, голкіпер став героєм серії пенальті в Суперкубку Англії, допомігши Манчестер Сіті перемогти Ліверпуль.

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