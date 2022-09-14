Французька поліція затримала брата півзахисника Ювентуса та збірної Франції Поля Погба у справі про вимагання.

У середу, 14 вересня, французькою поліцією за здирництво та шантаж рідного брата Поля Погба було затримано Матіаса Погба. Як повідомляє Le Monde, його було затримано разом із чотирма своїми спільниками.

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Нагадаємо, що раніше Поль Погба звернувся до прокуратури Турина із заявою. ЗМІ розповсюдили інформацію, що півзахисника збірної Франції шантажує рідний брат, який вимагав у гравця Ювентуса 13 мільйонів євро.

Раніше Матіас встиг пограти за Рексем, Пескару, Партик Тисл, роттердамську Спарту та ряд інших клубів. Також у його активі 5 матчів за збірну Гвінеї.

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