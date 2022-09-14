Французская полиция задержала брата полузащитника Ювентуса и сборной Франции Поля Погба по делу о вымогательстве.

В среду, 14 сентября Маттиас Погба вместе с четырьмя своими сообщниками был задержан французской полицией за вымогательство и шантаж родного брата Поля Погба. Об этом информирует Le Monde.

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Напомним, что ранее Поль Погба обратился в прокуратуру Турина с заявлением. СМИ распространили информацию, что полузащитника сборной Франции шантажирует родной брат, который вымогал у игрока Ювентуса 13 миллионов евро.

Ранее Матиас успел поиграть за Рексэм, Пескару, Партик Тисл, роттердамскую Спарту и ряд других клубов. Также в его активе 5 матчей за сборную Гвинеи.

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