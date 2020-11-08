Яблуко від яблуні недалеко падає – родич легендарного бомбардира з прицільною точністю вразив ворота суперника з далекої відстані.

У матчі Кубка Англії Стокпорт на виїзді здолав Рочдейл (2:1) і пробився до наступного раунду змагань. Перший гол у зустрічі забив рідний брат легендарного Вейна Руні – Джон Руні. Проте важливо навіть те хто його забив, а як.

Руні може сенсаційно розпочати тренерську кар'єру

На 7-й хвилині кровний родич екс-форварда "червоних дияволів", відібравши у захисників м'яч, побачив, що голкіпер суперника вийшов з воріт, і сильно пробив у бік рамки. М'яч опустився точно в сітку.

До слова, Стокпорт, який виступає у Лізі 3 (п'ятому за значущістю дивізіоні) вибив з розіграшу Рочдейл, який бореться за вихід у Чемпіоншип.

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