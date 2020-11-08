Яблоко от яблони недалеко падает – родственник легендарного бомбардира с прицельной точностью поразил ворота соперника с дальней дистанции.

В матче Кубка Англии Стокпорт на выезде одолел Рочдейл (2:1) и пробился в следующий раунд соревнований. Первый гол во встрече забил родной брат легендарного Уэйна Руни – Джон Руни. Однако важно даже то кто его забил, а как.

Руни может сенсационно начать тренерскую карьеру

На 7-й минуте кровный родственник экс-форварда "красных дьяволов", отобрав у защитников мяч, увидел, что голкипер соперника вышел из ворот, и сильно пробил в сторону рамки. Мяч опустился точно в сетку.

К слову, Стокпорт, который выступает в Лиге 3 (пятом по значимости дивизионе) выбил из розыгрыша Рочдейл, который борется за выход в Чемпионшип.

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