"Після початку повномасштабного російського вторгнення Сергій захищав від окупантів Маріуполь. Пізніше, разом з іншими нашими захисниками тримав оборону Азовсталі. Пізніше, разом з іншими українськими військовополоненими опинився в Оленівці. Увесь цей час я намагався з різних джерел отримувати інформацію про нього, про його стан.

Українські футболісти, які пішли захищати країну від Росії – продовження відео-підбірки від "Футбол 24"

Мій брат – батько чотирьох дітей. Уся родина дуже за нього хвилювалася. Після повідомлення про сьогоднішній обмін військовополоненими я побачив його на фото серед звільнених. Схуд кілограмів на 30. Але живий. Це – найголовніше. Особисто з ним ще не спілкувався. Але вже повідомив про радісну новину батьків, його дружину і дітей", – наводить слова Шевчука офіційний сайт Вереса.

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