Брат Шевчука освобожден из российского плена – он защищал Мариуполь, Азовсталь и имеет 4 детей
Вчерашний обмен пленными спас и Сергея Шевчука. Он – подполковник Государственной пограничной службы Украины и брат легенды Шахтера, а ныне спортивного директора Вереса Вячеслава Шевчука.
"После начала полномасштабного российского вторжения Сергей защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону Азовстали. Позже вместе с другими украинскими военнопленными оказался в Оленовке. Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, его состоянии.
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Мой брат – отец четырех детей. Вся семья очень за него волновалась. После сообщения о сегодняшнем обмене военнопленными я увидел его на фото среди уволенных. Похудел килограммов на 30. Но живой. Это – самое главное. Лично с ним еще не общался. Но уже сообщил о радостной новости родителей, его жене и детях", – приводит слова Шевчука официальный сайт Вереса.
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