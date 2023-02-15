"Не можу сказати, хто пройде далі – у футболі чимало сюрпризів. В грі 11 на 11 в обох команд рівні шанси. Шахтар звичний до матчів високого рівня. Це дуже технічна та атакувальна команда навіть після продажу Мудрика в Челсі.

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Ренн лише починає набиратись досвіду на європейській арені. Це будуть два гарних матчі, які я, звичайно ж, подивлюсь. Я підтримую французький футбол, але вболіватиму за Шахтар, бо у ньому для мене почалось все в Європі", – цитує Брандау офіційний сайт Ренна.

Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф Ліги Європи між Шахтарем та Ренном відбудеться у четвер, 16 лютого. Початок зустрічі о 19:45.

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