Арбітр з Боснії і Герцеговини отримав призначення на матч Шахтаря у плей-офф Ліги Європи проти Ренна.

Ірфан Пельта буде головним арбітром під час зустрічі Шахтаря та Ренна в рамках Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Допомагати йому будуть Давор Бельо та Сенад Ібрішимбегович.

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Раніше боснієць не призначався на офіційні матчі за участю першої команди Шахтаря, але обслуговував домашній поєдинок "гірників" U19 проти Хоффенхайма (1:2) у Юнацькій лізі УЄФА у сезоні 2018/19.Пельто також працював на виїзному матчі національної збірної України проти команди Литви (3:0 на нашу користь) у кваліфікації на Євро-2020.

Нагадаємо, що перший матч між Шахтарем і Ренном відбудеться у Варшаві 16 лютого.

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