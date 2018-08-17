Зоря зіграла внічию проти Браги та вийшла у плей-офф Ліги Європи

Зоря в рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи здобула результативну нічию з Брагою на виїзді, прорвавшись до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи.

Перший тайм не вражав яскравістю футболу. Брага контролювала хід гри від першої до останньої секунди тайму, не давши Зорі створити нічого, крім двох заблокованих у зародку ударів з-за меж штрафного. Вже на перших хвилинах голкіперу Зорі Луїсу Феліпе довелося рятувати свою команду – це Новаїш з метрів 18-ти класно пробив у правий нижній кут. Втім, це був єдиний удар Браги у площину в першому таймі – а всього їх назбиралося цілих п'ять. Був ще небезпечний удар Франсержіу вище воріт та момент Вілсона Едуардо, коли його передачу ніхто не замкнув, хоча ворота були пустими – однак це все було до 15-ї хвилини, після чого Брага просто контролювала м'яч. Зорі не вдавалося і це, тож вражання від такого футболу було досить гнітючим.

Брага – Зоря – відео голів

У другому таймі атака Зорі прокинулася. Аж на 52-й хвилині відбувся перший удар по воротах Браги – це Сілас з-за меж штрафного потужно пробив над поперечиною. На 59-й хвилині Зоря втратила супершанс, коли Караваєв та Кочергін розрізали всю оборону Браги та вивели Рафаеля з Тимчиком у контратаку 2 в 2. Рафаель увійшов у штрафний та пробив у ближній кут – Матеус парирував! Брага одразу ж покарала за таке марнотратство: Вернидуб на 65-й хвилині сфолив перед власним штрафним, а Новаїш потужним ударом метрів з 25-ти пробив зі штрафного у дев'ятку – 1:0! Крім того, травмувався голкіпер Зорі Луїс Феліпе, на якого довелося витрачати дорогоцінну заміну. Словом, здавалося, що це кінець.

Втім, це був лише початок найцікавішого. Через 5 хвилин після пропущеного голу Зоря провела позиційну атаку, в якій Харатін дійшов до штрафного та побачив зліва на лінії Рафаеля да Сілву. Той уникнув офсайду, прийняв передачу та пробив з-під захисника точно у правий нижній кут – 1:1. Брагу це неабияк це розізлило, і вже через дві хвилини Орта точним пасом на Вілсона Едуардо вивів того віч-на-віч з Махарадзе, але голкіпер Зорі не програв дуель португальцю. Втім, у наступній атаці господарі розкатали оборону луганців: самотній Есгаю прийняв у штрафному кросс з лівого флангу та виконав передачу на Орту. Той на п'ятачку прорвався до воріт та перекинув Махарадзе з гострого кута – 2:1!

В цей момент Зоря трохи впала у нокдаун. Позиційні атаки луганців не завершувались гостротою, а Брага раз за разом розривала на швидкості оборонні порядки команди Вернидуба. Втім, "чорно-білі" змогли зібратися та провести на 83-й хвилині класний контрвипад: Сілас з лівого флангу увірвався у штрафний та виконав передачу на дальню штангу, яку ніхто не перехопив. Тимчик, отримавши м'яч, прострілив у воротарський майданчик, звідки Олександр Караваєв без проблем забив – 2:2! Цей гол виявився останнім у грі, хоча Брага влаштувала просто феноменальний штурм. Кілька разів рятував Махарадзе, а коли і він був не в силах допомогти – у справу вступала слабка реалізація Браги.Останні хвилини Зоря догравала у меншості, адже травму отримав Сілас – його винесли на ношах. Тим не менш, Брага так і не забила, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 2:2. Вона вивела луганців до наступного раунду кваліфікації, де доведеться зіграти проти німецького РБ Лейпциг.

Ліга Європи, 3-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

Брага – Зоря – 2:2

Голи: Новаїш, 65, Орта, 73 – Рафаель, 70, Караваєв, 83