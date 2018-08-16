Брага – Зоря: стартові склади на матч Ліги Європи

Брага та Зоря зустрічаються у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перший матч завершився нічиєю – 1:1.
Матч та онлайн-трансляція Брага – Зоря стартують о 22:30, телентрансляція доступна на телеканалі "2+2". У першому матчі, який відбувся у Запоріжжі, суперники не зуміли визначити сильнішого, зігравши з нічийним рахунком – 1:1.
Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
Брага – Зоря: відео-трансляція матчу Ліги Європи
Стартові склади команд:
Зоря: Луїс Феліпе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Сілас, Харатін, Хомченовський, Лєднєв, Караваєв, Рафаель Ратао
Стартовий склад Зорі на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Браги
Брага: Матеус, Секейра, Раул Сілва, Бруну Віана, Фігейраш, Соуза, Жоау Новайш, Рікарду Есгаю, Орта, Вілсон Едуарду, Франсержіо
Стартовий склад Браги на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Зорі