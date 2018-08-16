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Брага – Зоря: стартові склади на матч Ліги Європи

21:36 895 Читать на русском
Брага – Зоря: стартові склади на матч Ліги Європи
Брага – Зоря: стартові склади команд

Брага та Зоря зустрічаються у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перший матч завершився нічиєю – 1:1.

Матч та онлайн-трансляція Брага – Зоря стартують о 22:30, телентрансляція доступна на телеканалі "2+2". У першому матчі, який відбувся у Запоріжжі, суперники не зуміли визначити сильнішого, зігравши з нічийним рахунком – 1:1.

Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Брага – Зоря: відео-трансляція матчу Ліги Європи

Стартові склади команд:

Зоря: Луїс Феліпе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Сілас, Харатін, Хомченовський, Лєднєв, Караваєв, Рафаель Ратао

Стартовий склад Зорі на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Браги

Брага: Матеус, Секейра, Раул Сілва, Бруну Віана, Фігейраш, Соуза, Жоау Новайш, Рікарду Есгаю, Орта, Вілсон Едуарду, Франсержіо

Стартовий склад Браги на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Зорі

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Брага - Зоря: Четвер 16 серпня 2018

Брага
до матчу
18
хв
Зоря
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18
хв
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22:30
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