Брага – Зоря: стартові склади на матч Ліги Європи

Брага та Зоря зустрічаються у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перший матч завершився нічиєю – 1:1.

Матч та онлайн-трансляція Брага – Зоря стартують о 22:30, телентрансляція доступна на телеканалі "2+2". У першому матчі, який відбувся у Запоріжжі, суперники не зуміли визначити сильнішого, зігравши з нічийним рахунком – 1:1.

Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Брага – Зоря: відео-трансляція матчу Ліги Європи

Стартові склади команд:

Зоря: Луїс Феліпе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Сілас, Харатін, Хомченовський, Лєднєв, Караваєв, Рафаель Ратао

Стартовий склад Зорі на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Браги

Брага: Матеус, Секейра, Раул Сілва, Бруну Віана, Фігейраш, Соуза, Жоау Новайш, Рікарду Есгаю, Орта, Вілсон Едуарду, Франсержіо

Стартовый состав «Браги»:

Запасные: 28. Жозе Марафона, 8. Рикардо, 10. Бруну Шадаш, 11. Эдуардо, 14. Пабло Сантос, 19. Мурило Коста, 26. Фабиу Мартинш.

Главный тренер - Абел Феррейра. pic.twitter.com/RXcK0MJVYc — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 16 августа 2018 г.

Стартовий склад Браги на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Зорі