Заря сыграла вничью против Браги и вышла в плей-офф Лиги Европы

Заря в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы добыла результативную ничью с Брагой на выезде, прорвавшись в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Первый тайм не поражал яркостью футбола. Брага контролировала ход игры от первой до последней секунды тайма, не дав Заре создать ничего, кроме двух заблокированных в зародыше ударов из-за пределов штрафной. Уже на первых минутах голкиперу Зари Луису Фелипе пришлось спасать свою команду – это Новаиш метров с 18-ти классно пробил в правый нижний угол. Впрочем, это был единственный удар Браги в створ в первом тайме – а всего их набралось целых пять. Был еще опасный удар Франсержиу выше ворот и момент Уилсона Эдуардо, когда его передачу никто не замкнул, хотя ворота были пустыми – но это всё было до 15-й минуты, после чего Брага просто контролировала мяч. Заре не удавалось и это, поэтому ощущение от такого футбола было достаточно удручающим.

Брага – Заря – 2:2 – видео голов

Во втором тайме атака Зари проснулась. Только на 52-й минуте состоялся первый удар по воротам Браги – это Силас из-за пределов штрафной мощно пробил над перекладиной. На 59-й минуте Заря потеряла супершанс, когда Караваев и Кочергин разрезали всю оборону Браги и вывели Рафаэля с Тымчиком в контратаку 2 в 2. Рафаэль вошел в штрафную и пробил в ближний угол – Матеус парировал! Брага сразу же наказала за такое расточительство: Вернидуб на 65-й минуте сфолил перед собственной штрафной, а Новаиш мощным ударом метров с 25-ти пробил со штрафного в девятку – 1:0! Кроме того, травмировался голкипер Зари Луис Фелипе, на которого пришлось тратить драгоценную замену. Словом, казалось, что это конец.

Впрочем, это было только начало интересного. Через 5 минут после пропущенного гола Заря провела позиционную атаку, в которой Харатин дошел до штрафной и увидел слева на линии Рафаэля да Силву. Тот избежал офсайда, принял передачу и пробил из-под защитника точно в правый нижний угол – 1:1. Брагу это здорово это разозлило, и уже через две минуты Орта точным пасом на Уилсона Эдуардо вывел того один на один с Махарадзе, но голкипер Зари не проиграл дуэль португальцу. Впрочем, в следующей атаке хозяева раскатали оборону луганчан: одинокий Эсгаю принял в штрафной кросс с левого фланга и выполнил передачу на Орту. Тот на пятачке прорвался к воротам и перебросил Махарадзе с острого угла – 2:1!

В этот момент Заря немного упала в нокдаун. Позиционные атаки луганчан не завершались остротой, а Брага раз за разом разрывала на скорости оборонительные порядки команды Вернидуба. Впрочем, "черно-белые" смогли собраться и провести на 83-й минуте классный контрвыпад: Силас с левого фланга ворвался в штрафную и выполнил передачу на дальнюю штангу, которую никто не перехватил. Тымчик, получив мяч, прострелил во вратарскую, откуда Александр Караваев без проблем забил – 2:2! Этот гол оказался последним в игре, хотя Брага устроила просто феноменальный штурм. Несколько раз спасал Махарадзе, а когда и он был не в силах помочь – в дело вступала слабая реализация Браги.

Последние минуты Заря доигрывала в меньшинстве, ведь травму получил Силас – его вынесли на носилках. Тем не менее, Брага так и не забила, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 2: 2. Она вывела луганчан в следующий раунд квалификации, где предстоит сыграть против немецкого РБ Лейпциг.

Лига Европы, 3-й раунд квалификации, ответный матч

Брага – Заря – 2:2

Голы: Новаиш, 65, Орта, 73 – Рафаэль, 70, Караваев, 83