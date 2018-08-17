Ліга Європи: визначились усі пари раунду плей-офф

Закінчився 3-й кваліфіаційний раунд Ліги Європи. Стали відомі суперники раунду плей-офф турніру.
Завершились усі матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Маріуполь поступився Бордо і вилетів з Ліги Європи – красивий прощальний акорд від Фоміна
Відтак, пари раунду плей-офф виглядають наступним чином:
Партизан – Бешикташ
Рапід – Стяуа
Аполлон – Базель
Рейнджерс – Уфа
Аталанта – Копенгаген
Зеніт – Мольде
Тренчін – АЕК Ларнака
Генк – Брондбю
Гент – Бордо
Олімпіакос – Бернлі
Зоря – РБ Лейпциг
Зоря зіграла внічию проти Браги та вийшла у плей-офф Ліги Європи
Олімпія Любляна – Спартак Трнава
Апоел – Астана
Русенборг – Шкендія
Дюделанж – ЧФР Клуж
Судува – Селтік
Шериф – Карабах
Мальме – Мітьюлланд
Торпедо Кутаїсі – Лудогорець
Сігма Оломоуц – Севілья
Сарпсборг 08 – Маккабі Тель-Авів
Поєдинки відбудуться 23 та 30 серпня.