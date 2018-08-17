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БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Ліга Європи: визначились усі пари раунду плей-офф

00:30 1039 Читать на русском
Ліга Європи: визначились усі пари раунду плей-офф
Ліга Європи: визначлись усі пари раунду плей-офф

Закінчився 3-й кваліфіаційний раунд Ліги Європи. Стали відомі суперники раунду плей-офф турніру.

Завершились усі матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь поступився Бордо і вилетів з Ліги Європи – красивий прощальний акорд від Фоміна

Відтак, пари раунду плей-офф виглядають наступним чином:

Партизан – Бешикташ

Рапід – Стяуа

Аполлон – Базель

Рейнджерс – Уфа

Аталанта – Копенгаген

Зеніт – Мольде

Тренчін – АЕК Ларнака

Генк – Брондбю

Гент – Бордо

Олімпіакос – Бернлі

Зоря – РБ Лейпциг

Зоря зіграла внічию проти Браги та вийшла у плей-офф Ліги Європи

Олімпія Любляна – Спартак Трнава

Апоел – Астана

Русенборг – Шкендія

Дюделанж – ЧФР Клуж

Судува – Селтік

Шериф – Карабах

Мальме – Мітьюлланд

Торпедо Кутаїсі – Лудогорець

Сігма Оломоуц – Севілья

Сарпсборг 08 – Маккабі Тель-Авів

Поєдинки відбудуться 23 та 30 серпня.

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