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Ліга Європи, кваліфікація: Лейпциг пройшов Університатю і вийшов в плей-офф на переможця пари Зоря – Брага

21:27 109 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: Лейпциг пройшов Університатю і вийшов в плей-офф на переможця пари Зоря – Брага
Ліга Європи, кваліфікація: Лейпциг зіграє з переможцем пари Зоря – Брага в плей-офф

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

РБ Лейпциг та Універсітатя з Румунії зіграли в нічию. "Бики " вийшли у раунд плей-офф Ліги Європи, де зіграють з переможцем пари Зоря – Брага.

Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Копенгаген мінімально обіграв ЦСКА Софію та отримав путівку в наступний раунд змагань.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Універсітатя Крайова – РБ Лейпциг – 1:1 (перший матч – 1:3)

Голи: Байку, 85 – Забітцер, 39

Копенгаген – ЦСКА Софія – 2:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Н'Дойє, 23, 64 – Евандро, 58

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Ліга Європи
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