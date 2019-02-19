Божевільний VAR в Польщі – арбітр повернув гравця із роздягальні, щоб повторно вилучити його з поля

Незвичайний випадок стався в матчі чемпіонату Польщі між Легією і Краковією.

За рахунку 2:0 на користь гостей арбітр Петро Ласик вилучив з поля гравця господарів Вілліама Ремі. Футболіст заробив дві жовті картки і залишив поле.

Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR

Після цього рефері вирішив ще й переглянути відеоповтор моменту. Оцінивши ще раз епізод, Ласик повернув захисника Легії з роздягальні, скасував другу жовту картку і показав пряму червону.