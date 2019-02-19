toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Божевільний VAR в Польщі – арбітр повернув гравця із роздягальні, щоб повторно вилучити його з поля

09:56 1052 Читать на русском
Божевільний VAR в Польщі – арбітр повернув гравця із роздягальні, щоб повторно вилучити його з поля
Відеоасистент арбітра (VAR)

Незвичайний випадок стався в матчі чемпіонату Польщі між Легією і Краковією.

За рахунку 2:0 на користь гостей арбітр Петро Ласик вилучив з поля гравця господарів Вілліама Ремі. Футболіст заробив дві жовті картки і залишив поле.

Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR

Після цього рефері вирішив ще й переглянути відеоповтор моменту. Оцінивши ще раз епізод, Ласик повернув захисника Легії з роздягальні, скасував другу жовту картку і показав пряму червону.

Теги
Краковія Краковія Польща Відеоасистент арбітра (VAR) Світ Легія Легія футбольні курйози Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
5
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук