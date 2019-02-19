Сумасшедший VAR в Польше – арбитр вернул игрока из раздевалки, чтобы повторно удалить его с поля

Необычный случай произошел в матче чемпионата Польши между Легией и Краковией.

При счете 2:0 в пользу гостей арбитр Петр Ласык удалил с поля игрока хозяев Виллиама Реми. Футболист заработал две желтые карточки и покинул поле.

Игроки СПАЛа отпраздновали гол, но арбитр отменил его и назначил пенальти в их ворота после использования VAR

После этого рефери решил еще и посмотреть видеоповтор момента. Оценив еще раз эпизод, Ласык вернул защитника Легии из раздевалки, отменил вторую желтую карточку и показал прямую красную.