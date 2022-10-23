Божевільний голасо Тілеманса у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Лестер – 0:4
21:08 - Читать на русском
Лестер розгромив Вулверхемптон в рамках 13-го туру АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Юрі Тілеманс 8’
Харві Барнс 19’
Джеймс Меддісон 65’
Джеймі Варді 79’
8’ Юрі Тілеманс
19’ Харві Барнс
65’ Джеймс Меддісон
79’ Джеймі Варді
Лестер скористався сприятливим календарем, аби оговтатися від провального старту сезону. У поєдинках з прямими конкурентами "лисиці" набрали максимальні 9 очок, завдяки яким зуміли вибратися з дна таблиці на 16 місце.
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У звітному матчі рахунок відкрив Юрі Тілеманс. Але головне, як він це зробив. Бельгієць шедевральним ударом з-за меж штрафного поцілив точно у дальню дев'ятку. Загалом Лестер відвантажив супернику чотири "сухих" м'ячі.
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