Лестер розгромив Вулверхемптон в рамках 13-го туру АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лестер скористався сприятливим календарем, аби оговтатися від провального старту сезону. У поєдинках з прямими конкурентами "лисиці" набрали максимальні 9 очок, завдяки яким зуміли вибратися з дна таблиці на 16 місце.

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У звітному матчі рахунок відкрив Юрі Тілеманс. Але головне, як він це зробив. Бельгієць шедевральним ударом з-за меж штрафного поцілив точно у дальню дев'ятку. Загалом Лестер відвантажив супернику чотири "сухих" м'ячі.